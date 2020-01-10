Авиакатастрофа в Иране: когда Тегеран огласит результаты предварительного расследования

Новости Украины:Данные предварительного расследования по катастрофе украинского лайнера под Тегераном планируется огласить в субботу.

Встречу представителей иранской и иностранных сторон, на которой будут оглашены предварительные данные расследования авиакатастрофы украинского лайнера под Тегераном, планируется провести в субботу, сообщает в пятницу иранское агентство Fars со ссылкой информированные источники.

Собеседник агентства отметил, что какие-либо предположения не носят официального характера до момента завершения субботней встречи и публикации официальной информации.

Пассажирский авиалайнер Boeing 737-800, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета рано утром 8 января.

На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, 4 - Афганистана, по 3 - ФРГ и Великобритании.