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Суббота, 11.01.2020
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Филарет рассказал о мотивах отзыва подписи о ликвидации УПЦ-КП

Филарет рассказал о мотивах отзыва подписи о ликвидации УПЦ-КП
03:35 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Филарет прокомментировал свой отзыв подписи о ликвидации УПЦ-КП.

Почетный патриарх Украинской православной церкви (Православной церкви Украины) Филарет заявил, что отозвал свою подпись под постановлением поместного собора УПЦ Киевского патриархата из-за разницы между полученным Украиной Томосом и аналогичным документом выданным для других стран.

По словам Филарета, разница заключается в том, что другие церкви являются независимыми.

"Они действительно независимые церкви, а мы церковь зависимая и эта зависимость записана в этом Томосе. В чем заключается эта зависимость? Во-первых, изменили нам название. Называют нашу церковь не Украинская православная церковь, как другие церкви, например, Болгарская, Русская, Греческая православные церкви, а нас называют ПЦУ. Почему? А потому, что деятельность нашей церкви ограничивается территорией Украины. За ее пределами мы не имеем никакого права", – сказал Филарет в эфире программы "Интервью с Литвиненко" на телеканале ZIK в пятницу, отвечая на вопрос ведущей о разнице между Томосом для Украины и для других государств.

Он уточнил, что украинцы во всем мире не относятся к ПЦУ.

"К кому они принадлежат? Они относятся к Константинопольскому патриархату… Хоть ты и православный украинец, должен подчиняться архиерею Константинопольского патриарха так, как в Америке и Канаде. Есть же у нас украинские приходы, которые добровольно подчинялись Константинопольскому патриарху… Этот пункт не только уменьшит, но он вызывает неудовольствие, особенно в США и Европе. Они не хотят подчиняться Константинопольскому патриарху, они украинцы и хотят принадлежать к Украинской церкви. Они хотят сейчас войти в состав ПЦУ, но их не пускают, их не принимают. Почему не принимают? В Томосе записано, что эти приходы принадлежат Константинопольскому патриарху", – сказал Филарет.

Вместе с тем он отметил, что другие церкви считают диаспору частью своей церкви.

"Например те же румыны, сербы, болгары, арабы, россияне – все церкви диаспору свою считают своей, только украинская диаспора должна подчиняться Константинопольскому патриарху", – заявил Филарет.

Как сообщалось, в последнее время Филарет неоднократно заявлял что УПЦ-КП продолжает существовать, и что он не намерен выполнять три условия Томоса об автокефалии, предоставленного Вселенским патриархатом - условия Томоса по переходу заграничных приходов бывшей УПЦ-КП в состав Вселенского патриархата, отказывается от запрета варить миро, и отказывается решать конфликтные ситуация внутреннего характера исключительно по согласованию с Фанаром.

20 июня, Собрание, проведенное почетным патриархом Филаретом и названное им "Поместным собором Украинской православной церкви Киевского патриархата", отменило постановление архиерейского собора 15 декабря 2018 года о ликвидации УПЦ-КП. Сам Филарет допустил существование в Украине трех православных церквей. При этом он отметил, что если Православная церковь Украины под руководством митрополита Епифания захочет объединиться с УПЦ-КП, то никто возражать не будет, а если же нет, то она будет существовать отдельно.

В ПЦУ заявили, что собрания при участии почетного патриарха Филарета никоим образом не могут быть признаны Поместным собором, а их решения являются никчемными в юридическом и каноническом плане. 24 июня Священный синод ПЦУ принял решение, согласно которому Филарет остается в составе епископата ПЦУ, но лишен права руководства Киевской епархией.

Однако в декабре синод ПЦУ решил создать для Филарета религиозную организацию в составе ПЦУ в форме миссии. Он также имеет пожизненное право на совершение богослужений во Владимирском соборе Киева. Также собор ПЦУ призвал почетного патриарха Филарета и его окружение к примирению и прекращению самоизоляции.

Филарет отозвал подпись под решением Объединительного собора 2018

10 января Филарет отозвал свою подпись под постановлением поместного собора Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ-КП) от 15 декабря 2018 года, принявшего решение о ликвидации УПЦ-КП.

"Отзыв подписи, как допустимое юридическое действие, обуславливаю положениями статей 9 и 13 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, статей 22 и 35 Конституции Украины, которыми делается невозможным ухудшение правового положения граждан Украины, реализующих право на свободу совести в Киевском патриархате", - говорится в документе.

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Церковь, УПЦ, Филарет, УПЦ КП, ПЦУ.
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