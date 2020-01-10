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Филарет отозвал подпись под решением Объединительного собора 2018

Филарет отозвал подпись под решением Объединительного собора 2018
15:29 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Филарет заявил об отзыве подписи под постановлением собора УПЦ-КП от 15 декабря 2018 года, на котором было принято решение о ее ликвидации.

Почетный патриарх Украинской православной церкви (Православной церкви Украины) Филарет отозвал свою подпись под постановлением поместного собора Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ-КП) от 15 декабря 2018 года, принявшего решение о ликвидации УПЦ-КП.

"На это постановление ссылаются чиновники Министерства культуры Украины, которые отказываются осуществить государственную регистрацию постановления поместного собора Украинской православной церкви Киевского патриархата от 20 июня 2019 года, которым было отменено постановление т.н. поместного собора УПЦ-КП от 15 декабря 2018 года. Из-за этого патриарх Филарет уведомил министра культуры, молодежи и спорта Украины Владимира Бородянского об отзыве своей подписи под постановлением от 15 декабря 2018 года", - сообщается на сайте УПЦ-КП в пятницу.

В уведомлении Филарета об отзыве подписи на имя Бородянского, текст которого обнародован в сообщении, отмечается, что, несмотря на многочисленные попытки регистрации постановления поместного собора УПЦ-КП от 20 июня 2019 года, государственный секретарь Минкульта такую госрегистрацию не производит, ссылаясь на постановление поместного собора УПЦ-КП от 15 декабря 2018 года. При этом указывается, что это постановление отменено постановлением поместного собора УПЦ-КП 20 июня 2019 года.

У Филарета говорят, что юридическая ликвидация УПЦ КП является незаконной

"Отзыв подписи, как допустимое юридическое действие, обуславливаю положениями статей 9 и 13 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, статей 22 и 35 Конституции Украины, которыми делается невозможным ухудшение правового положения граждан Украины, реализующих право на свободу совести в Киевском патриархате", - говорится в документе.

Как сообщалось, в последнее время патриарх Украинской православной церкви (Православной церкви Украины) Филарет неоднократно заявлял что УПЦ-КП продолжает существовать, и что он не намерен выполнять три условия Томоса об автокефалии, предоставленного Вселенским патриархатом - условия Томоса по переходу заграничных приходов бывшей УПЦ-КП в состав Вселенского патриархата, отказывается от запрета варить миро, и отказывается решать конфликтные ситуация внутреннего характера исключительно по согласованию с Фанаром.

20 июня, Собрание, проведенное почетным патриархом Филаретом и названное им "Поместным собором Украинской православной церкви Киевского патриархата", отменило постановление архиерейского собора 15 декабря 2018 года о ликвидации УПЦ-КП. Сам Филарет допустил существование в Украине трех православных церквей. При этом он отметил, что если Православная церковь Украины под руководством митрополита Епифания захочет объединиться с УПЦ-КП, то никто возражать не будет, а если же нет, то она будет существовать отдельно.

Епифаний: Филарет находится в самоизоляции

В ПЦУ заявили, что собрания при участии почетного патриарха Филарета никоим образом не могут быть признаны Поместным собором, а их решения являются никчемными в юридическом и каноническом плане. 24 июня Священный синод ПЦУ принял решение, согласно которому Филарет остается в составе епископата ПЦУ, но лишен права руководства Киевской епархией.

Однако в декабре синод ПЦУ решил создать для Филарета религиозную организацию в составе ПЦУ в форме миссии. Он также имеет пожизненное право на совершение богослужений во Владимирском соборе Киева. Также собор ПЦУ призвал почетного патриарха Филарета и его окружение к примирению и прекращению самоизоляции.

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Филарет, УПЦ КП, Объединительный Собор, Томос, Епифаний, ПЦУ.
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