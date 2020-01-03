Епифаний: Филарет находится в самоизоляции

Новости Украины:Епифаний рассказал, что все структуры Киевского патриархата "полностью уже ликвидированы".

Почетный патриарх Филарет является архиереем Православной церкви Украины, но находится в состоянии самоизоляции. Об этом заявил в программе Радио Свобода "Субботнее интервью" предстоятель ПЦУ Епифаний.

"Решение о статусе митрополии и признание со стороны Константинополя было принято именно им (почетным патриархом Филаретом - ред.). Если бы он тогда не согласился на такой статус, то, соответственно, не было бы Объединительного собора, мы не получили бы и Томоса. Но он подписал соответствующие документы, он провел поместный собор Киевского патриархата, который распустил все структуры", - подчеркнул митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.

По его словам, все структуры Киевского патриархата "полностью уже ликвидированы".

"Поэтому сейчас говорить о существовании отдельной структуры Киевского патриархата нет необходимости. Потому что ни юридически, ни фактически этой церкви уже нет, потому что она легла в основу единой признанной Поместной православной церкви", - заявил митрополит Епифаний.

Как сообщалось, 11 октября 2018 года синод Вселенского патриархата принял решение предоставить Томос об автокефалии Православной церкви в Украине.

В декабре в Киеве состоялся объединительный церковный Собор, на котором ликвидировали УПЦ КП, создали ПЦУ и выбрали ее предстоятелем митрополита Епифания. В состав вновь созданной церкви вошли Украинская православная церковь Киевского патриархата, Украинская автокефальная православная церковь и отдельные епископы УПЦ Московского патриархата. Тогда же патриарх Филарет подписал постановление о ликвидации УПЦ КП.

6 января 2019 года новая Православная церковь Украины получила Томос об автокефалии от Вселенского патриарха.

Однако уже 14 мая почетный патриарх Филарет обнародовал обращение, в котором объявил, что Киевский патриархат продолжает существовать, а он сам остается действующим патриархом.

В свою очередь, ПЦУ на заседании Синода 24 мая выразила полную поддержку своему предстоятелю, митрополиту Епифанию.

29 мая предстоятель ПЦУ издал указ, согласно которому документы от имени религиозного объединения "Украинская православная церковь Киевского патриархата", изданные после 30 января 2019 года, являются недействительными.

20 июня бывший предстоятель УПЦ КП Филарет заявил, что созванный им "поместный собор" отменил решение о ликвидации УПЦ КП и возобновил ее деятельность.

24 июня Священный синод Православной церкви Украины принял решение подчинить ПЦУ все приходы и монастыри Киевского патриархата.