Ноябрьский дождь: синоптики дали прогноз на выходные

В ближайшие сутки на территорию Украины продолжит поступать теплый и влажный воздух, сообщает Укргидрометцентр.
В субботу 11 января в восточных и Сумской областях ожидаются умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. В западных, Одесской и Николаевской областях без существенных осадков.
Ночью и утром во всех регионах, кроме западного, ожидается туман, на дорогах гололедица.
Карта осадков 11 января
Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. В западных областях возможны порывы 15-20 м/с.
Карта ветров 11 января
Прогноз погоды на субботу, 11 января, в городах Украины:
Ужгород – +1...+3, мокрый снег
Львов – +4...+6, небольшой дождь
Ивано-Франковск – +4...+6, облачно
Тернополь – +3...+5, небольшой дождь
Черновцы – +4...+6, облачно
Хмельницкий – +3...+5, небольшой дождь
Луцк – +4...+6, небольшой дождь
Ровно – +4...+6, небольшой дождь
Житомир – +3...+5, небольшой дождь
Винница – +3...+5, небольшой дождь
Одесса – +6...+8, переменная облачность
Николаев – +4...+6, небольшой дождь
Херсон – +3...+5, переменная облачность
Симферополь – +5...+7, небольшой дождь
Кропивницкий – +3...+5, небольшой дождь
Черкассы – +3...+5, небольшой дождь
Чернигов – +3...+5, небольшой дождь
Суммы – +2...+4, дождь с мокрым снегом
Полтава – +2...+4, небольшой дождь
Днепр – +3...+5, небольшой дождь
Запорожье – +3...+5, небольшой дождь
Донецк – +2...+4, дождь с мокрым снегом
Луганск – +2...+4, дождь с мокрым снегом
Харьков – +2...+4, дождь с мокрым снегом
Киев – +3...+5, небольшой дождь
Погода 11 января
Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, в Карпатах 3-8° мороза. Днем 1-6° тепла, в южных областях местами 7-9° тепла.
В Киеве в субботу ожидается небольшой дождь с мокрым снегом. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 0-2° тепла, днем 3-5° тепла.
Погода 12 января
В воскресенье 12 января в Украине без осадков, ночью в восточных областях возможен небольшой снег. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.
Температура будет колебаться от 3° тепла до 2° мороза. В Карпатах ночью 5-10° мороза, днем 0-5° мороза. В Закарпатье и Прикарпатье днем 2-7° тепла.
В Киеве в воскресенье без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с, температура ночью и днем – 0-2° тепла.
Народный прогноз погоды
Если дует северный ветер, а на небе ни облачка, значит, скоро придут морозы.
Гусь лапу поджимает - к стуже.
Куры рано на насест садятся - к морозу, и чем выше, тем к большему морозу.
Звезды сильно блестят зимою - к морозу.
Если ночью был иней - днем снег не выпадет.
Шумит зимой лес - ожидай оттепели.
Облака идут низко - будет стужа. Облака идут против ветра - к снегу.
Стекла окон потеют зимой - к теплу.