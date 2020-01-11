Ноябрьский дождь: синоптики дали прогноз на выходные

Новости Украины:На выходных в Украине установится теплая погода, местами с дождем и мокрым снегом.

В ближайшие сутки на территорию Украины продолжит поступать теплый и влажный воздух, сообщает Укргидрометцентр.

В субботу 11 января в восточных и Сумской областях ожидаются умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. В западных, Одесской и Николаевской областях без существенных осадков.

Ночью и утром во всех регионах, кроме западного, ожидается туман, на дорогах гололедица.

Карта осадков 11 января

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. В западных областях возможны порывы 15-20 м/с.

Карта ветров 11 января

Прогноз погоды на субботу, 11 января, в городах Украины:

Ужгород – +1...+3, мокрый снег

Львов – +4...+6, небольшой дождь

Ивано-Франковск – +4...+6, облачно

Тернополь – +3...+5, небольшой дождь

Черновцы – +4...+6, облачно

Хмельницкий – +3...+5, небольшой дождь

Луцк – +4...+6, небольшой дождь

Ровно – +4...+6, небольшой дождь

Житомир – +3...+5, небольшой дождь

Винница – +3...+5, небольшой дождь

Одесса – +6...+8, переменная облачность

Николаев – +4...+6, небольшой дождь

Херсон – +3...+5, переменная облачность

Симферополь – +5...+7, небольшой дождь

Кропивницкий – +3...+5, небольшой дождь

Черкассы – +3...+5, небольшой дождь

Чернигов – +3...+5, небольшой дождь

Суммы – +2...+4, дождь с мокрым снегом

Полтава – +2...+4, небольшой дождь

Днепр – +3...+5, небольшой дождь

Запорожье – +3...+5, небольшой дождь

Донецк – +2...+4, дождь с мокрым снегом

Луганск – +2...+4, дождь с мокрым снегом

Харьков – +2...+4, дождь с мокрым снегом

Киев – +3...+5, небольшой дождь

Погода 11 января

Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, в Карпатах 3-8° мороза. Днем 1-6° тепла, в южных областях местами 7-9° тепла.

В Киеве в субботу ожидается небольшой дождь с мокрым снегом. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 0-2° тепла, днем 3-5° тепла.

Погода 12 января

В воскресенье 12 января в Украине без осадков, ночью в восточных областях возможен небольшой снег. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Температура будет колебаться от 3° тепла до 2° мороза. В Карпатах ночью 5-10° мороза, днем 0-5° мороза. В Закарпатье и Прикарпатье днем 2-7° тепла.

В Киеве в воскресенье без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с, температура ночью и днем – 0-2° тепла.

Народный прогноз погоды

Если дует северный ветер, а на небе ни облачка, значит, скоро придут морозы.

Гусь лапу поджимает - к стуже.

Куры рано на насест садятся - к морозу, и чем выше, тем к большему морозу.

Звезды сильно блестят зимою - к морозу.

Если ночью был иней - днем снег не выпадет.

Шумит зимой лес - ожидай оттепели.

Облака идут низко - будет стужа. Облака идут против ветра - к снегу.

Стекла окон потеют зимой - к теплу.