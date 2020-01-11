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11 января - приметы и обряды на Страшной день, День избиения младенцев
11 января - приметы и обряды на Страшной день, День избиения младенцев

11 января - приметы и обряды на Страшной день, День избиения младенцев

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11 января - приметы и обряды на Страшной день, День избиения младенцев
07:55 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:Сегодня четверый день Святок, но его не отмечают шумными гуляниями, а проводят в молитве и размышлениях.

11 января по церковному календарю значится самый страшный день в году, который так и называется — Страшной день или Страшной вечер, в церковном календаре он отмечается как День избиения младенцев.

Православная церковь почитает память убитых при царе Ироде младенцев. Этот эпизод новозаветной истории описывается в Евангелии от Матфея. Согласно преданию, волхвы, пришедшие выразить своё почтение новорожденному Иисусу, не сообщили царю Ироду о местонахождении младенца. Ирода сильно разгневало этот, и он потребовал избить всех детей в Вифлееме, в возрасте до двух лет. В тот вечер погибло 14 тысяч невинных малышей.

День избиения младенцев – одним из самых несчастных в году. Погибшие дети почитаются в лике святых как первые, кто пострадал ради Христа.

Приметы на 11 января говорят, что этот день — страшный, ведь сегодня разгуливает по земле нечистая сила, которая нападает на людей. 11 января повышается риск несчатсных случаев, происходит больше аварий, люди чаще ссорятся и расстаются, многие могут подхватить серьезную болезнь.

Детям запрещали выходить на улицу и вообще, старались не оставлять без присмотра взрослых.

Если разжечь во дворе дома костер, в нем сгорят все болезни и невзгоды семьи.

Работать сегодня тоже нельзя. В этот день люди обычно отдыхают дома, за работу не берутся и лишний раз стараются из жилища не выходить.

11 января было принято загадывать детям загадки и рассказывать сказки. В целом день считался несчастливым. В это время обычно стояли самые сильные морозы.

Также по поверьям 11 января активизируется нечистая сила, которая особенно вредит самым беззащитным — детям. Это аналог западного Хэллоуина у славян. В этот день проводили защитные обряды.

Народные приметы:

  • Люди верили, что в Страшной день нечистая сила особенно активная. Поэтому её запросто можно увидеть своими глазами.

  • Если 11 января во дворе дома разжечь костер, то вместе с дровами сгорят все горести и печали.

  • Теплая погода в этот день предвещает раннюю и теплую весну.

  • Метель обещает пасмурный июль.

  • Лошадь спит стоя – к морозной погоде. Если же животное легло на землю, то скоро оттепель.

  • Снег падает крупными хлопьями – к потеплению.

  • Дым идёт столбом – к холодам. Стелется по земле – к снегу или дождю.

  • Звёзды мерцают на небе – к морозам.

  • Северный ветер и безоблачное небо сулят наступление холодов.

  • Облака низко по небу плывут – к стуже.

  • Лес шумит – к тёплым денькам.

Знаменательные события в истории: 11 января 2020 года

Современные праздники 11 января по контрасту со старинными мирные и позитивные. Сегодня празднуют Международный день «спасибо». Также отмечают Международный день равенства на работе — по гендерным, расовым и возрастным признакам.

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