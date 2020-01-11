Богатый полнолуниями год: астрономы рассказали, каким будет 2020

Новости Украины:В 2020 году землян ожидает еще 12 полнолуний.

Текущий год начался с метеоритного дождя, а первый месяц 2020 года продолжился неполным лунным затмением в полнолуние, которое произошло в ночь на 11 января. В этом году нас ожидает еще 12 полнолуний.

Затмение в пятницу произошло, когда луна переместилась в земную полутень или внешнюю тень. В результате луна казалась темнее, чем обычно.

Затмение длилось около четырех часов.

Неполное затмение было видно в пятницу вечером тем, кто находился в Азии, Австралии, Европе и Африке.

Как отмечает издание, каждая луна имеет свое название, связанное с полнолунием. В январе, согласно Старому фермерскому альманаху, она известна как "луна волка".

Кроме того, отмечается, что обычно в году бывает 12 полнолуний, по одному происходит каждый месяц. Но в 2020 году в октябре будет два полнолуния, одно - 1 октября, а другое - 31 октября.

Два полнолуния в одном месяце известны как "голубая луна".

В этом году будет также два суперлуния, когда луна появится на небе больше и ярче. Они произойдут 9 марта и 7 апреля.

Приводим список полнолуний, которые произойдут в этом году, с их народными названиями:

10 января – Волчья луна

9 февраля - Снежная луна

9 марта – Червивая луна

7 апреля - Розовая луна

7 мая - Цветочная луна

5 июня - Клубничная луна

5 июля - Оленья луна

3 августа - Осетровая луна

2 сентября - Кукурузная луна

1 октября - Урожайная луна

31 октября - Голубая луна

30 ноября - Бобровая луна

29 декабря - Холодная луна.

Добавим также, что 2020 год будет богат астрономическими событиями, которые смогу наблюдать жители Земли: ожидается два солнечных и целых четыре лунных затмения.