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Богатый полнолуниями год: астрономы рассказали, каким будет 2020

Богатый полнолуниями год: астрономы рассказали, каким будет 2020
09:35 Сегодня Телеграф УНН Фото: pixabay

Новости Украины:В 2020 году землян ожидает еще 12 полнолуний.

Текущий год начался с метеоритного дождя, а первый месяц 2020 года продолжился неполным лунным затмением в полнолуние, которое произошло в ночь на 11 января. В этом году нас ожидает еще 12 полнолуний.

Затмение в пятницу произошло, когда луна переместилась в земную полутень или внешнюю тень. В результате луна казалась темнее, чем обычно.

Затмение длилось около четырех часов.

Неполное затмение было видно в пятницу вечером тем, кто находился в Азии, Австралии, Европе и Африке.

Как отмечает издание, каждая луна имеет свое название, связанное с полнолунием. В январе, согласно Старому фермерскому альманаху, она известна как "луна волка".

Кроме того, отмечается, что обычно в году бывает 12 полнолуний, по одному происходит каждый месяц. Но в 2020 году в октябре будет два полнолуния, одно - 1 октября, а другое - 31 октября.

Два полнолуния в одном месяце известны как "голубая луна".

В этом году будет также два суперлуния, когда луна появится на небе больше и ярче. Они произойдут 9 марта и 7 апреля.

Приводим список полнолуний, которые произойдут в этом году, с их народными названиями:

  • 10 января – Волчья луна

  • 9 февраля - Снежная луна

  • 9 марта – Червивая луна

  • 7 апреля - Розовая луна

  • 7 мая - Цветочная луна

  • 5 июня - Клубничная луна

  • 5 июля - Оленья луна

  • 3 августа - Осетровая луна

  • 2 сентября - Кукурузная луна

  • 1 октября - Урожайная луна

  • 31 октября - Голубая луна

  • 30 ноября - Бобровая луна

  • 29 декабря - Холодная луна.

Волчья луна 10 января: как себя вести на первое в 2020 году лунное затмение

Добавим также, что 2020 год будет богат астрономическими событиями, которые смогу наблюдать жители Земли: ожидается два солнечных и целых четыре лунных затмения.

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Луна, Астрономия, Полнолуние, Затмение.
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