Какой завтра праздник: приметы и обряды на 12 января

Новости Украины:12 января отмечается День Анисьи зимней (Онисьи желудочницы).

Православная церковь завтра чтит память христианской святой Анисии Солунской, пострадавшей за веру при императоре Максимиане. Проживала мученица в христианской семье в греческом городе Салоники. После смерти родителей она раздала имущество нищим, а свою жизнь проводила в посте и молитве.

По дороге в церковь Анисью остановил римский воин, предложивший ей отправиться на языческий праздник. Девушка отказала ему, тогда он попытался её схватить и сорвать покрывала с её головы. Анисья его оттолкнула и, плюнув ему в лицо, сказала: "Да запретит тебе, дьявол, Господь мой Иисус Христос". После этого воин достал свой меч и ударил её в бок, пронзив насквозь.

Тело мученицы погребли фесалоникийские христиане за городом. Позже на её могиле был возведен молитвенный дом. Сейчас мощи святой находятся в Салониках в базилике Святого Димитрия. Почитать память Анисии Солунской стали с X века.

День обычно выдается очень холодным и морозным. Даже считается, что если сегодня попросить тепла, то Анисья осерчает, и напустит еще более любые морозы. Поэтому нужно просто греться и на погоду не жаловаться.

Свинину завтра нужно есть обязательно. Считается, что мясо этого животного символически обозначает богатство и непрерывность жизни. А потому сегодня 12 января, в канун Старого Нового года, принято кушать свиное мясо, для того, чтобы Новый год начинался тем, чем закончился старый — непрерывностью и богатством.

Святой мученице молились те, кто маялся желудком. Верили, что она обязательно поможет.

В старину на Анисью ходили в гости к родственникам и друзьям, устраивались пышные застолья. По преданиям, в этот вечер ожесточается нечистая сила, поэтому люди старались всячески уберечься от неё. Если в этот день на пороге будет обнаружен платок, то это дурной знак. Значит, ведьма порчу навела.

12 января нельзя принимать подарки от чужих или малознакомых людей. Также есть риск встретиться с нечистью, которая в период Святок разгуливает по улицам.

Народные приметы:

Снег пошел – к пасмурному лету.

Южный ветер – к теплому лету и хорошему урожаю.

Западный ветер – в реках рыбы будет много.

Солнечный день сулит потепление. Скоро с юга прилетят перелётные птицы.

Звезд на небе не видно – к перемене погоды.

На Анисью зимнюю нельзя шить и прясть, потому что это принесёт несчастье. Употреблять пищу с солью – к проблемам со здоровьем. Не стоит поднимать вещи на перекрестке, иначе накличете на себя беду.

Если в семье кто-то занедужил, то можно провести ритуал для его выздоровления. Нужно выйти на перекресток и громко сказать имя больного человека.