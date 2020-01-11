Записи камер с места убийства Шеремета: в СБУ отреагировали на заявления Авакова

Новости Украины:СБУ отрицает заявление министра внутренних дел, что полиции не передали записи с камер.

В СБУ заявляют, что записи расположенных вблизи места убийства Павла Шеремета камер наблюдения были переданы следователю с соответствующим процессуальным оформлением.

Об этом говорится в ответе прес-центрf СБУ на запрос "Следствия.Инфо" по поводу заявления министра внутренних дел Арсена Авакова о том, что полиции не передали записи четырех камер видеонаблюдения.

"Полученные сотрудниками Службы безопасности Украины носители информации с записями камер наружного наблюдения, расположенных в одном из домов вблизи места преступления, были переданы следователю с соответствующим процессуальным оформлением, в оригинальном виде, без внесения никаких изменений в конфигурацию и объем материалов", - подчеркивается в ответе.

Как сообщалось, в декабря 2019 года министр внутренних дел Арсен Аваков на одном из телеканалов заявил, что полиции не передали записи с четырех камер видеонаблюдения, расположенных вблизи места преступления. По его словам, сразу после преступления эти видео работники полиции собирали вместе со служащими СБУ.

Аваков также заявил, что этот факт является предметом отдельного расследования.