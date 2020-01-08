Скачать
Среда, 08.01.2020
Зеленский об авиакатастрофе в Иране: Наш приоритет - установление истины
Зеленский об авиакатастрофе в Иране: Наш приоритет - установление истины
Крушение украинского самолета в Тегеране: все главное о катастрофе (Фото и видео)
Крушение украинского самолета в Тегеране: все самое главное
Садио Мане - лучший футболист Африки 2019 года
Садио Мане - лучший футболист Африки 2019 года
СМИ: Свадьба принцессы Беатрис будет закрытой
СМИ: Свадьба принцессы Беатрис будет закрытой

Убийство Шеремета: Антоненко говорит о спецоперации ФСБ

Убийство Шеремета: Антоненко говорит о спецоперации ФСБ
16:23 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: Твиттер

Новости Украины:Подозреваемый в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрей Антоненко не исключил, что в этом деле замешано ФСБ.

Музыкант Андрей Антоненко, которого следствие считает организатором убийства журналиста Павла Шеремета летом 2016 года, видит политическое преследование и не исключает операцию Кремля в версии следствия. Об этом он рассказал в интервью Антоненко (Riffmaster) theБабелю

"Что касается подозрения... Я в шоке. Мысли разные:

1. Это операция ФСБ руками высших должностных лиц страны. Я – известная и влиятельная личность в ССО. Добраться до меня сепарам и россиянам трудно. Поскольку я имею прямое влияние на оборонную способность Украины, возможно, таким образом пытаются меня устранить, дискредитировать ССО и вооруженные силы.

Следственный эксперимент с Кузьменко: как продвигается дело Шеремета

Я очень боюсь за жизнь своей семьи, жены и детей. Не исключаю, что могут, как Шеремету, подложить взрывчатку в мою машину. Считаю, что это дело одних и тех же людей. Уверен, что те, кто пытается оболгать и обвинить нас, знают, кто это.

2. Это политическое преследование, заказ. Кого именно? Смотрите пункт 1.

3. Тупое прикрепление круга знакомств супругов Грищенко. Но и здесь проблема – я никого не знаю. Но все же я думаю, что это варианты 1 и 2.

4. Политическая карьера главы МВД. Любым образом удержаться на должности или получить кресло премьера. Одним словом, заказ.

Я считаю себя военнопленным, политзаключенным в собственной стране. Это полностью сфабрикованное, лживое, отвратительное дело! Политическое преследование под копирку РФ. Возможно, договор в "нормандском формате". 

Напомним, Андрей Антоненко против следственного эксперимента без адвокатов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Павел Шеремет, Убийство Шеремета, Дело Шеремета, Андрей Антоненко.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Пристайко: Договоренности с оборонными фирмами ФРГ срываются в последний момент
02 Названы натуральные продукты для прочистки артерий
03 Крушение украинского самолета в Тегеране: все главное о катастрофе (Фото и видео)
04 2020 год - это год Bugatti: какую новинку собираются представить французы (Фото)
05 Продукты, которые провоцируют образование камней в почках
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Работа идет своим ходом&quot;: Россия запустила газопровод в обход Украины
Россия запустила газопровод в обход Украины
Компания Boeing заявила о готовности помогать МАУ
Компания Boeing заявила о готовности помогать МАУ
Украинцам прогнозируют снижение цен на газ
Украинцам прогнозируют снижение цен на газ
Крушение украинского самолета в Тегеране: реакция отечественных знаменитостей
Крушение украинского самолета в Тегеране: реакция отечественных знаменитостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь