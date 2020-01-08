Убийство Шеремета: Антоненко говорит о спецоперации ФСБ

Новости Украины:Подозреваемый в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрей Антоненко не исключил, что в этом деле замешано ФСБ.

Музыкант Андрей Антоненко, которого следствие считает организатором убийства журналиста Павла Шеремета летом 2016 года, видит политическое преследование и не исключает операцию Кремля в версии следствия. Об этом он рассказал в интервью Антоненко (Riffmaster) theБабелю

"Что касается подозрения... Я в шоке. Мысли разные:

1. Это операция ФСБ руками высших должностных лиц страны. Я – известная и влиятельная личность в ССО. Добраться до меня сепарам и россиянам трудно. Поскольку я имею прямое влияние на оборонную способность Украины, возможно, таким образом пытаются меня устранить, дискредитировать ССО и вооруженные силы.

Я очень боюсь за жизнь своей семьи, жены и детей. Не исключаю, что могут, как Шеремету, подложить взрывчатку в мою машину. Считаю, что это дело одних и тех же людей. Уверен, что те, кто пытается оболгать и обвинить нас, знают, кто это.

2. Это политическое преследование, заказ. Кого именно? Смотрите пункт 1.

3. Тупое прикрепление круга знакомств супругов Грищенко. Но и здесь проблема – я никого не знаю. Но все же я думаю, что это варианты 1 и 2.

4. Политическая карьера главы МВД. Любым образом удержаться на должности или получить кресло премьера. Одним словом, заказ.

Я считаю себя военнопленным, политзаключенным в собственной стране. Это полностью сфабрикованное, лживое, отвратительное дело! Политическое преследование под копирку РФ. Возможно, договор в "нормандском формате".

Напомним, Андрей Антоненко против следственного эксперимента без адвокатов.