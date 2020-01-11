Два новых пункта: какие изменения коснутся судебных повесток

Новости Украины:В Украине будут по-новому вручать судебные повестки.

Правительство постановлением №1149 от 27 декабря 2019 года внесло изменения в правила предоставления услуг почтовой связи, в частности изменило правила доставки и вручения повестки в суд.

Как сообщает пресс-центр судебной власти Украины, правила дополнены пунктами 99-1 и 99-2.

Пункт 99-1 предусматривает, что заказные письма с пометкой "Судебная повестка", адресованные физическим лицам, при доставке по указанному адресу вручаются лично адресату, а в случае его отсутствия - кому-либо из совершеннолетних членов его семьи, кто проживает вместе с ним.

В случае отсутствия адресата и кого-либо из совершеннолетних членов его семьи по указанному на рекомендованном письме адресу работник почтовой связи информирует адресата по имеющемуся номеру телефона и/или оставляет в абонентском почтовом ящике уведомление о поступлении заказного письма с пометкой "Судебная повестка".

Если в течение трех рабочих дней после информирования адресат не пришел за заказным письмом, работник почтовой связи делает отметку "адресат отсутствует по указанному адресу" с подписью и оттиском календарного штемпеля и не позднее чем в течение следующего рабочего дня возвращает его в суд.

Пункт-92 устанавливает, что рекомендованные почтовые отправления с отметкой "Судебная повестка", адресованные юрлицам, при доставке по указанному адресу вручаются представителю юрлица, уполномоченному на получение почты, под подпись. Если адресата нет, сотрудник почтовой связи делает аналогичную отметку, ставит подпись, оттиск календарного штемпеля и не позднее чем в течение следующего рабочего дня возвращает письмо в суд.