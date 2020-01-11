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Когда и как посевать на Старый Новый год 2020: традиции и обряды

Когда и как посевать на Старый Новый год 2020: традиции и обряды
15:34 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:В украинской традиции особое внимание уделяется празднованию Старого Нового года.

14 января, в день, когда по юлианскому календарю наступает первый день нового года, отмечают и день Василия. Святой Василий Великий считался покровителем земледелия, обряды этого дня носят аграрно-магический характер. Посевание — народный обычай этого дня, который несет благополучие, достаток и счастье дому.

День святого Василия Великого или Старый Новый год традиционно начинается с обряда посевания или засевания. По народному поверью, первым в новом году порог дома должен переступить мужчина, а потому издревле посевание — дело исключительно мужское.

Посевают чаще всего пшеницей, ячменем и рожью. И чем разнообразнее зерно, тем лучше. Так что можно и риса туда добавить, и гречку с перловкой. В отдельных местностях есть еще требование – чтобы зерно было целым: только такое, мол, для привлечения удачной жизни годится.

В то же время есть суеверие, что нельзя посевать горохом, просом и пшеном – мол, это к слезам в доме.

Также нельзя голыми руками посевать – лишь в теплых рукавицах. А за посевалки не платят деньгами – иначе сам весь год на бобах посидишь (без денег то есть), а лишь сладостями и прочими смаколиками. Угощения всегда убирают в отдельный мешок – подальше от зерна.

Старый Новый год 2020: немного о празднике

Ходят посевальники с самого утра (в некоторых регионах – даже до рассвета). Зерно, которым посеяли в доме, не убирают минимум до захода солнца.

"Сею-вею посеваю, счастья и добра желаю, с Новым годом поздравляю", — пели посевальщики и разбрасывали пригоршни зерна по дому. Это считалось пожеланием достатка, урожая и благополучия.

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История, Обычаи, Традиции, Новый год, Приметы, Старый новый год, 14 января, 13 января, Старый Новый год 2020, Посевание.
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