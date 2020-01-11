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Правительство выплатит материальную помощь семьям погибших в катастрофе PS752

Правительство выплатит материальную помощь семьям погибших в катастрофе PS752
21:12 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:Правительство выплатит семьям погибших в авиакатастрофе в Иране по 200 тыс. грн помощи.

Украинское правительство выплатит семьям погибших в авиакатастрофе лайнера в Иране по 200 тыс. грн помощи и проконтролирует надлежащее исполнение страховых выплат, сообщила пресс-служба премьер-министра Украины Алексея Гончарука в Телеграм-канале.

"Правительство выплатит семьям погибших в авиакатастрофе в Иране по 200 000 гривен помощи и проконтролирует надлежащее осуществление страховых выплат в соответствии с Монреальской конвенцией". – сказано в сообщении.

Как отмечается, государство предоставит всестороннюю поддержку и помощь, в том числе юридическую и финансовую.

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Кроме того, авиакомпания "Международных авиалиний Украины" (МАУ) выплатит компенсации семьям членов экипажа в соответствии с коллективным договором.

"Наши дипломаты уже работают по всем методам, которые есть в международном правовом поле, чтобы добиться компенсаций от иранской стороны", - отметили в пресс-службе ведомства.

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Авиакатастрофа, Кабмин, МАУ, Алексей Гончарук.
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