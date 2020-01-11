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Суббота, 11.01.2020
Трагедия самолета МАУ: Зеленский записал видеообращение
Трагедия самолета МАУ: Зеленский записал видеообращение
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Трагедия самолета МАУ: Зеленский записал видеообращение

Трагедия самолета МАУ: Зеленский записал видеообращение
20:25 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Зеленского опубликовал обращение относительно сбитого самолета МАУ в Иране.

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 11 января, обратился к украинскому народу по поводу ситуации со сбитым самолетом МАУ в Тегеране.

Видео опубликовано на странице главы государства в Facebook.

Видеообращение проходит после консультаций главы государства с группой украинских специалистов, работающих на месте трагедии в Иране, международными партнерами и телефонного разговора с Президентом Исламской Республики Иран Хасаном Рухани.

"В эти тяжелые дни я хочу сказать следующее. Я верну всех погибших близким и родным. Они смогут с ними попрощаться по-человечески. Мы достойно почтим их память. Все виновные будут наказаны", - сказал он в обращении.

Украина знала о ракетном ударе по самолету МАУ еще до признания Ирана

Как сообщалось ранее, иранская военно-политическая формация "Корпус стражей исламской революции" (КСИР) взяла на себя полную ответственность за крушение самолета МАУ.

Президент Ирана Хассан Рухани извинился за уничтожение иранскими военными украинского пассажирского самолета, назвав это катастрофической ошибкой

Утром 8 января после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни разбился самолет "Международных авиалиний Украины". На борту самолета находилось 176 человек, все они погибли. Среди них 11 украинцев - двое пассажиров и девять членов экипажа.

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Все по теме:

Авиакатастрофа, Иран, Владимир Зеленский, Хасан Рухани.
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