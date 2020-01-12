У кого сегодня день ангела: значения имени и поздравления

Новости Украины:Это имя произошло от древнегреческого "макариос", что в перевозе значит как "счастливый", "блаженный".

Покровитель имени - Макарий Египетский. Он не был знатного происхождения, в юности он служил пастухом, а затем 60 лет прожил в пустыне. На 40-м году жизни рукоположен пресвитером, после чего совершал богослужения среди многочисленных учеников.

Макарам с рождения дается многое то, о чем другие мечтают на протяжении долгих лет. К сожалению, не все Макары способны по достоинству оценить этот дар, поэтому он нередко растрачивается впустую.

Это способные и вместе с тем упрямые дети с переменчивым характером. Они добры, исполнительны и общительны, у них много друзей, из-за которых они часто попадают в неприятные истории. Трудолюбивы и неконфликтны, благодаря этому в основном и добиваются того, чего хотят.

"Зимние" - более замкнутые, они "поборники прогресса", но мало кому удается осуществить свою мечту. Под горячую руку им лучше не попадаться, правда, они быстро отходят. Молчуны, охотнее слушают других.

Любят, чтобы в семье было много детей, но часто первый брак бывает неудачным.

Макары - хорошие мастера. Успешно работают каменщиками, штукатурами, кровельщиками, кузнецами, однако среди них есть и музыканты, и педагоги, и военачальники. Предпочитают работать самостоятельно, без помощников.

Не торопятся с выводами и поэтому не допускают серьезных ошибок. Гостеприимны, но сами ходить в гости не любят.

Поздравления

"Макариус" - счастливый значит.

То свойство Зевса, не иначе,

Ведь громовержца так не звали,

А лишь характеризовали.

Судьба пусть будет у Макара,

Как дивный мир Мадагаскара:

Такой же яркой, колоритной,

Зарплата - очень габаритной.

Широкой будет пусть дорога,

Пусть в жизни ощутимо много

Добра и света приключится,

Ведь счастье в имени таится.

Есть у тебя природный дар,

Надёжен ты и добр, Макар,

Умеешь ты держать удар,

С тобой не страшен и пожар.

Сейчас хочу тебе желать,

Всё, что замыслишь, успевать,

Не уставал чтоб ты мечтать,

И эти грёзы исполнять.

Всегда таким же оставайся,

Макар, почаще улыбайся,

Найти проблемы не пытайся

И своей жизнью наслаждайся.

Макар - веселый и счастливый,

И женским полом он любимый.

В руках все спорится, кипит,

И дружбой очень дорожит.

Макар, пусть жизнь тебя балует,

А дорогая не ревнует.

И настроенья в день любой,

Удача чтоб была с тобой.

Макар упрямый и общительный,

Переменчивый и исполнительный,

Лояльный и трудолюбивый,

Добрый и гостеприимный.

Желаем тебе судьбы прекрасной,

Любви взаимной, доброй, ясной,

Энергии, мечты осуществления,

Гармонии и вдохновения!

Если встретила Макара,

Значит счастье повстречала!

Это редкий человек,

Береги его весь век!

Слов на ветер не бросает.

Все исполнит, если обещает.

Семьянин и замечательный отец.

Вот с таким хоть завтра под венец.

Макару я желаю быть добрее,

Не злится на превратности судьбы.

Богатств чтоб заработал очень много,

Исполнятся пускай его мечты.

Пускай романтика из жизни не уходит,

Чтобы нашел душевный интерес.

Чтобы болезней не встречал он,

В проблемы чтобы не лез.

Слова поздравлений звучат для Макара,

Сегодня твой день, отдыхай, веселись,

Удачу тебе пусть добавит в подарок

Твоя превосходная, яркая жизнь!

Друзья пусть приходят всегда на подмогу,

И сердце стучит веселей от любви,

И счастья в судьбе будет сказочно много,

Ты двери ему поскорей отвори!

Макар, в праздник особый,

Желаю я счастья,

Дому, достатка, уюта, добра,

Чтоб обошли стороною ненастья,

Бед ты не знал и проблем никогда.

Чтоб жизнь тебе радость только дарила,

В доме всегда была детвора,

Чтобы удача, дом посетила,

И чтоб болезнь тебя обошла.

Пусть тебя сопровождает

Гром оваций и фанфар.

Быть лишь первым я желаю,

Удивительный Макар.

Ты решительный и смелый,

Не меняйся, будь таким:

Предприимчивым, веселым,

Храбрым, бойким, деловым.

В жизни будет пусть немало

Интересных, ярких встреч.

Креативность и харизму

Пожелаю я сберечь.

На душе у всех девчонок

От тебя пожар.

Ты пленишь сердца их взглядом

Пылкий наш Макар.

Мы тебе желаем счастье

Отыскать свое.

Чтоб единственной на свете

Сердце дал свое.

Быть желаем мы успешным,

К цели продвигаться.

Чтобы в жизни не случилось,

Нужно улыбаться.