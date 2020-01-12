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Не январская погода: в Украине - тепло и солнце, осадки прекратятся

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Не январская погода: в Украине - тепло и солнце, осадки прекратятся
07:58 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины:В Украине в воскресенье небольшой мокрый снег ожидается только ночью и утром в восточных областях, в течение суток от 3° мороза до 2° тепла.

В ближайшие сутки, 12 января, над территорией Украины продолжит господствовать теплая воздушная масса, хотя дневная температура немного снизится, а осадки почти везде прекратятся.

Как сообщает Укргидрометцентр, в Украине будет без осадков, только ночью и утром в восточных, Запорожской, Днепропетровской областях и в Карпатах небольшой мокрый снег, на дорогах местами гололедица.

Ветер западный, 7-12 м/с. Температура в течение суток от 3° мороза до 2° тепла. Днем в западных областях и на юге Одесской области 1-6° тепла.

В Киеве - без осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура ночью 0-2° мороза, днем 0-2° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 12 января самая высокая температура днем была 9,2° в 2005 году, самая низкая ночью -26,9° в 1950 году.

Прогноз погоды на 12 января, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на субботу, 12 января, в городах Украины:

  • Ужгород – +3...+5
  • Львов – +4...+6
  • Ивано-Франковск – +4...+6
  • Тернополь – +2...+4
  • Черновцы – +2...+4
  • Хмельницкий – -1...+1
  • Луцк – +2...+4
  • Ровно – +1...+3
  • Житомир – -1...+1
  • Винница – -1...+1
  • Одесса – +3...+5
  • Николаев – +1...+3
  • Херсон – +1...+3
  • Симферополь – +1...+3
  • Кропивницкий – -1...+1
  • Черкассы – -1...+1
  • Чернигов – -1...+1
  • Сумы – -1...+1
  • Полтава – -1...+1
  • Днепр – -1...+1
  • Запорожье – +1...+3
  • Донецк – -1...+1
  • Луганск – -1...+1
  • Харьков – -1...+1
  • Киев – 0...+2

В понедельник, 13 января, на территории страны также без осадков.

Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью от 4° мороза до 1° тепла, днем 1-6° тепла; в Карпатах ночью 7-12° мороза, днем 0-5° мороза.

В Киеве - без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Тепература ночью 0-2° мороза , днем 3-5° тепла.

Прогноз погоды на 13 января, фото: meteo.gov.ua

В Украине 14 января осадки не прогнозируются. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью от 1° тепла до 4° мороза, днем 1-6° тепла; в Карпатах ночью 7-12° мороза, днем 0-5° мороза.

На Киевщине в начале недели осадков не ожидается. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью от 1° тепла до 4° мороза, днем 1-6° тепла.

Прогноз погоды на 14 января, фото: meteo.gov.ua

Согласно прогнозу, 15-16 января в Украине температура ночью от 1° тепла до 5° мороза, в Карпатском регионе до 8° мороза; днем 1-7° тепла. Без осадков.

 В столичном регионе 15-16 январю будет сухо. Температура ночью от 1 ° тепла до 4° мороза, днем 1-6° тепла.

Прогноз погоды на 15 января, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 16 января, фото: meteo.gov.ua

Напомним, синоптики обещают в 2020 году холодную и снежную зиму, позднюю весну, прохладное и дождливое лето и осень с морозной погодой.

Наступивший 2020 год будет во многом похож на ушедший 2019-й. То есть с мягкой зимой, затяжной весной, жарким летом и недостатком осадков. Но ожидается больше ураганов и наводнений. Причина тому – изменения в глобальной циркуляции воздуха.

Декабрь в Киеве побил зимний рекорд

Народный синоптик Леонид Горбань заявляет, что зима будет холодной и с частыми снегопадами, весна – поздней, но май "летним", лето – нежарким и дождливым, кроме августа, который "отработает" за остальные два месяца, а осень – ранней и с одним бабьим летом в начале октября.

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Погода, Укргидрометцентр, Снег, Мороз, Дождь, Туман, Синоптики, Гололед, Прогноз погоды, Погода 12 января.
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