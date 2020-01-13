Авиакатастрофа под Тегераном: часть украинских экспертов вернутся завтра

Новости Украины:Журналист Юрий Бутусов: Самолет Ил-76 вернется в Украину только после завершения всех процедур.

Завтра вернется в Украину большая часть группы экспертов, находящихся в Иране для расследования катастрофы украинского лайнера.

Об этом в Facebook сообщил журналист Юрий Бутусов со ссылкой на секретаря СНБО Алексея Данилова.

"Самолет Ил-76 вернется в Украину только после завершения всех процедур, на нем мы должны забрать тела всех 11 погибших украинских граждан. Группа специалистов остается работать. В случае необходимости, мы готовы в любой момент снова направить дополнительные силы", - заявил Данилов.

Напоминаем, утром 8 января после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни потерпел катастрофу самолет "Международных авиалиний Украины". На его борту находилось 176 человек, все они погибли. Среди них 11 украинцев — двое пассажиров и девять членов экипажа. Пассажирами авиалайнера были граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, ФРГ и Великобритании.

Сначала иранская сторона утверждала, что авария произошла из-за технических проблем самолета. Однако утром 11 января Иран заявил, что украинский пассажирский самолет был случайно сбит иранскими военными. Авиалайнер вылетел из аэропорта, а когда приблизился к засекреченной военной базе, его приняли за вражеский объект.