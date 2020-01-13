Борьба с коррупцией: СБУ поделилась успехами в 2019 году

Новости Украины:СБУ за год блокировала почти 500 проявлений коррупции среди чиновников.

В течение прошлого года СБУ блокировала почти 500 проявлений коррупции среди представителей власти разных уровней.

Об этих и других итогах работы за 2019 отчиталось подразделение по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ 13 января, в день своего профессионального праздника, сообщается на сайте ведомства.

"Сотрудники Службы безопасности Украины за год блокировали 497 проявлений коррупции среди чиновников разных уровней: от органов муниципальной и государственной власти в правоохранительные и военные структуры", - рассказали в СБУ.

"Общая сумма неправомерной выгоды, которую требовали коррупционеры составляет более 65 миллиона гривен, а выявленные убытки государства и территориальных общин - более чем 1,4 миллиардов гривен", - добавили представители ведомства.

Также в СБУ рассказали о количестве успешных дел по нейтрализации сбыта наркотиков. Служба осуществила 94 таких дел.

В ведомстве назвали одним из ярких дел - обезвреживание транснационального наркосиндиката "Химпром".