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Для украинцев запустят офлайн-курсы по цифровому образованию в библиотеках

Для украинцев запустят офлайн-курсы по цифровому образованию в библиотеках
11:48 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Минцифры запустит офлайн-курсы по цифровому образованию для украинцев в библиотеках.

Министерство цифровой трансформации Украины подписало меморандум о сотрудничестве с Украинской библиотечной ассоциацией в ходе реализации проекта цифрового образования в Украине, сообщается на официальной странице министерства в Facebook.

"Библиотеки станут первыми офлайн-хабами проекта "Дия. Цифровое образование. В компьютеризированных библиотеках украинцы смогут бесплатно пройти обучение на национальной онлайн-платформе по цифровой грамотности", – отмечается в сообщении.

По данным Минцифры, 6 тыс. библиотек по всей Украине присоединятся к образовательному проекту и будут популяризировать цифровое образование.

Как сообщалось, Министерство цифровой трансформации Украины с 21 января 2020 года запустит онлайн-платформу обучения цифровой грамотности, посредством которой будет реализована программа обучения цифровым навыкам в формате образовательного сериала.

Минцифры проверит развитие электронных доверительных услуг

Согласно исследованию Минцифры, в Украине 15,1% жителей в принципе не владеют цифровыми навыками, а 37,9% жителей в возрасте18-70 лет имеют цифровые навыки ниже среднего.

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ДИЯ, Минцифры, Офлайн-курсы.
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