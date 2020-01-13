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Телеканал UA|TV прекратил международную трансляцию

Телеканал UA|TV прекратил международную трансляцию
14:24 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины:Украинский телеканал иновещания UA|TV прекратил работу англоязычной, арабской и крымскотатарской редакций.

Телеканал иновещания Украины (UA|TV) 12 января 2020 года прекратил вещание в прямом эфире, с 13 января программы будут выходить в записи. Об этом сообщает "Детектор медиа".

В частности, 12 января в прямом эфире вышли последние выпуски новостей UA|TV на русском и английском, а также прекратили выпуск новостей на крымскотатарском и арабском.

Ведущий выпуска новостей русской редакции UA|TV Артем Бибик объявил, что за месяц канал иновещания прекращает работу. Другая ведущая Дарья Вершиленко добавила, что канал работал четыре года. В последнем выпуске показали сюжет корреспондента UA|TV Анастасии Федченко о работе канала за кадром, а также рассказали о работе различных редакций канала.

Ранее руководитель новостей на государственном канале для временно оккупированных территорий Елена Трибушного рассказала, что 13 января иновещания выходить в записи без прямых эфиров, и параллельно запускаться новый канал для временно оккупированных территорий, который создается на базе UA|TV. По ее словам, некоторое время они вещают параллельно. Министерство культуры, молодежи и спорта (МКМС) сообщило, что государственный телеканал для временно оккупированных территорий начнет вещание 15 февраля.

Как сообщалось, в феврале 2020 года на базе канала иновещания UA|TV власти планируют запустить канал, который будет вещать на оккупированную территорию украинском и русском языках. Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский говорил, что это будет государственный развлекательно-информационный канал, который будет вещать на оккупированные территории Донбасса. По его данным, телесигнал до 80% жителей оккупированных территорий можно доставить за три месяца.

Вещание украинского канала на оккупированных территориях: детали

В декабре 2019 года МКМС сообщил, что запустит на оккупированные территории не один, а два канала.

Президент Украины Владимир Зеленский еще накануне президентских выборов говорил о необходимости "сделать мощный русскоязычный канал и начать серьезную информационную войну". О создании украинского канала, "который бы вещал для всего русскоязычного мира", впоследствии говорил заместитель главы Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко.

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TВ-программа, Телеканал, МКМС, UA|TV, Телеканал иновещания.
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