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Эпидемия наступает: в одной из областей "разгулялся" свинной грипп

Эпидемия наступает: в одной из областей "разгулялся" свинной грипп
15:13 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:На Винниччине зафиксировали пять случаев опасной формы гриппа А.

На Винниччине состоянию на понедельник, 13 января, лабораторно установлено пять случаев заболевания опасными формами гриппа А, который может давать тяжелые осложнения.

Об этом на аппаратном совещании сказала директор департамента охраны здоровья Винницкой ОГА Людмила Грабович.

"Эпидемическая ситуация в области в настоящее время на 27% ниже порогового уровня по заболеваемости на грипп и ОРЗ. Однако зафиксировано по области 5 случаев гриппа А, который дает тяжелые осложнения", - рассказала Грабович.

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По ее словам, медицинские учреждения области обеспечены необходимыми противовирусными препаратами.

Как сообщили в Винницком областном лабораторном центре Минздрава Украины, с начала эпидемического сезона в вирусологической лаборатории Центра методом люминесцентной микроскопии исследован материал от 5 человек.

Получен 1 положительный результат на вирус парагриппа и 2 на аденовирус. Также исследовались 12 образцов материала, в результате получен 1 положительный результат на вирус гриппа типа А H3N2 (гонконгский грипп) и 4 положительных на вирус гриппа типа А H1 (свиной грипп).

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В целом в области второй недели 2020 года наблюдался низкий уровень интенсивности заболеваемости гриппом и ОРВИ - 364,2 случая на 100 тыс. населения. Самые высокие уровни заболеваемости на грипп и острые респираторные вирусные инфекции регистрировались в Барском, Бершадском, Могилев-Подольском, Тульчинском и Хмельницком районах.

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Минздрав, Винницкая область, МОЗ, Грипп, Грипп А, Винницкая ОГА, Людмила Грабович.
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