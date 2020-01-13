"Наконец мы соединились": Сенцов поделился важным событием из жизни

Новости Украины:Олег Сенцов перевез маму и сына из оккупированного Крыма в Киев.

Мама и сын бывшего политзаключенного Кремля режиссера Олега Сенцова переехали из оккупированного Россией Крыма в Киев.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Я не очень люблю говорить о своей личной жизни, но недавно произошло важное событие для нашей семьи. Наконец мы соединились: в Киев переехали моя мама и сын", - отметил Сенцов.

По его словам, решить вопрос с переездом сына Влада было труднее всего, потому что бывшая жена не хотела его отпускать. Сенцов рассказал, что его бывшая жена - этническая украинка, родилась в Ивано-Франковской области, но приняла аннексию Крыма. Поэтому Влад находился не только в печальных условиях, но и под давлением пропаганды и лжи.

Однако, по словам режиссера, двух недель, проведенных на подконтрольной Украине территории, парню хватило, "чтобы эта пелена спала".

Сенцов рассказал, что Влад пошел в обычную киевскую школу с инклюзивным обучением (у сына режиссера диагностировали аутизм).