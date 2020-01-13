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Список культурного наследия украинцев пополнился гуцульской колядкой

Список культурного наследия украинцев пополнился гуцульской колядкой
17:15 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Украины:Гуцульская коляда Верховинщины стала нематериальным культурным наследием.

Министерство культуры внесло гуцульские колядки и плесы Верховинского района Ивано-Франковской области в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия Украины.

Согласно приказу Минкультуры № 978 от 28 декабря 2019 года, данное решение принято на основании решения экспертного совета по вопросам нематериального культурного наследия при ведомстве от 6 декабря 2019 года.

Согласно перечню, под гуцульскими колядками и плесами Верховинского района подразумеваются устные традиции и формы выражения, исполнительское искусство, обычаи, обряды, празднования, знания и практики, касающиеся природы и Вселенной, которые представлены в селах Випче, Криворивня, Быстрец, Ильцы, Замагора, Буковец, Волова, Зеленое, Кривополе, Верхний Ясенив, Дземброня, Красник, Белоберезка, Стебни, Устерики, выселках Плай, Пидмагора, пгт Верховина Верховинского района Ивано-Франковской области.

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Носителями данного нематериального культурного наследия являются общины этих населенных пунктов.

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Минкульт, Минкультуры, Верховина, Гуцульская колядка.
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