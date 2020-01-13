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Государство будет поддерживать скаутов

Государство будет поддерживать скаутов
18:28 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:Зеленский подписал закон о государственной поддержке организации "Пласт" и других скаутских организаций.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О признании пластового движения и особенностях государственной поддержки пластового, скаутского движений" № 385- ІХ, который Верховная Рада приняла 17 декабря 2019 года с учетом предложений главы государства.

Закон дает возможность привлечь пластовые и скаутские общественные организации к разработке реализации государственных и местных программ. "Кроме того, пластовые и скаутские общественные организации смогут получать от государства материальную, информационную и консультационную поддержку", - отмечает пресс-служба главы государства.

Среди прочего центральные органы исполнительной власти будут способствовать созданию за рубежом инфраструктуры пластового и скаутского движения. На ее базе должны изучать или осуществлять образование и воспитание на украинском языке.

Пластуны пришли в Кабмин с колядками

В то же время вмешательство органов государственной власти и местного самоуправления в деятельность скаутских общественных объединений не допускается, кроме случаев, предусмотренных законодательством.

Этот закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

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Пласт, Скауты, Владимир Зеленский.
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