Старый Новый год 2020: чего не стоит делать в этот день

Новости Украины:В ночь с 13 на 14 января украинцы отмечают Старый Новый год.

В этот день готовят праздничный ужин, который в народе называют Щедрым, потому что блюда не являются постными. К столу подают колбасы, ветчины, студни и разнообразные вкусности. Однако, как и каждый праздник, Старый Новый Год имеет перечень запретов, которых надо придерживаться.

Для того, чтобы провести весь год правильно, стоит соблюсти основные правила.

Что нельзя делать на Старый Новый год:

1. В этот день не стоит произносить слово "тринадцать".

2. Нельзя обижаться и быть злопамятным.

3. Нельзя ссориться и ругаться.

4. В Старый Новый год нельзя давать в долг, иначе весь год вы будете должником.

5. Существует традиция, что в первый день Старого Нового Года в дом первым должен войти мужчина, поэтому посевать ходят только мальчики.

6. В этот день нельзя быть в темной, старой или грязной одежде.

7. Не выносите в этот вечер из дома мусор.

На Старый Новый год за столом принято собираться всей семьей. Родственники просят друг у друга прощения за обиды и загадывают желания, которые обязательно должны исполниться в новом году.

Ночь с 13 на 14 января считалась магической, поэтому неотъемлемой частью празднования были также гадания на Старый Новый год.