"Это не самодеятельность": в МИД прокомментировали работу украинских экспертов в Иране

Новости Украины:У украинских экспертов в Иране абсолютно официальный статус.

Экспертная и поисково-спасательная группа, которая работает на месте авиакатастрофы в Иране, имеет абсолютно легальный статус и доступ ко всем местам расследования.

Об этом заявил журналистам государственный секретарь МИД Андрей Заяц.

"Экспертная и поисково-спасательная группа из Украины имеет абсолютно легальный статус. Все, что она делает, это официально, это не самодеятельность, и все те действия, которые предпринимаются нашими экспертами во время пребывания в Тегеране, процессуально значимые", - сказал Заяц.

Он напомнил, что в группу входит более 40 представителей 12 государственных органов. По его словам, сегодня часть из них, которые уже завершили выполнение своих функций, возвращается в Киев. Остаются судмедэксперты и "другие коллеги, которые еще там нужны". Он добавил, что статус экспертной и поисково-спасательной группы не нуждается в уточнении, и они имеют доступ ко всем местам расследования.

Как сообщалось ранее, утром 8 января после взлета с тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни потерпел крушение самолет "Международных авиалиний Украины". На его борту находились 176 человек, все они погибли. Среди них 11 украинцев - два пассажира и девять членов экипажа. Пассажирами авиалайнера также были граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, ФРГ и Великобритании.

Сначала иранская сторона утверждала, что авария произошла из-за технических проблем самолета. Однако утром 11 января Иран заявил, что украинский пассажирский самолет был случайно сбит иранскими военными. Авиалайнер вылетел из аэропорта и, когда приблизился к засекреченной военной базе, его восприняли как вражеский объект.

Ответственность за катастрофу самолета МАУ взяло на себя иранское военно-политическое формирование "Корпус стражей исламской революции".

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что Кабинет министров Украины выплатит семьям погибших в авиакатастрофе в Иране по 200 тысяч гривень помощи и проконтролирует надлежащее проведение страховых выплат по Монреальской конвенции.