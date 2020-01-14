"Есть несколько причин": президент МАУ отказался комментировать выплаты компенсаций

Новости Украины:Президент МАУ пока не комментирует выплату компенсаций родственникам погибших.

Президент компании "Международные авиалинии Украины" Евгений Дыхне пока не комментирует вопрос выплат родственникам погибших в авиакатастрофе возле Тегерана 8 января.

Об этом он заявил в интервью для Зе Интервьюер.

"Есть несколько причин, по которым я не могу это в данный момент комментировать. Мы уже являемся субъектами юридических процессов и по страховым случаям и по случаям компенсаций. Поэтому это не комментируется, и я не могу называть суммы. У нас касательно пассажиров семь юрисдикций и они будут разные в зависимости от юридических решений", - сказал Дыхне.

Он добавил, что также не может комментировать вопрос компенсаций от государства Иран: "Это вопрос не касается самой компании МАУ, и этим будет заниматься МИД Украины. Поэтому я это тоже не буду комментировать. Потому что не знаю ни процедуры, ни тем более порядка сумм, которые могут быть".

Дыхне также отметил, что трагедия является и "рубцом на психологическом теле МАУ", она долго будет в сердцах и памяти сотрудников, и тяжело сказать, как это будет пережито в компании.

Как сообщалось ранее, утром 8 января после взлета с тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни потерпел крушение самолет "Международных авиалиний Украины". На его борту было 176 человек, все они погибли. Среди них 11 украинцев - два пассажира и девять членов экипажа. Пассажирами авиалайнера также были граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, ФРГ и Великобритании.

Сначала иранская сторона утверждала, что авария произошла из-за технических проблем самолета. Однако утром 11 января Иран заявил, что украинский пассажирский самолет был случайно сбит иранскими военными. Авиалайнер вылетел из аэропорта и, когда приблизился к засекреченной военной базе, его восприняли как вражеский объект.

Ответственность за катастрофу самолета МАУ взяло на себя иранское военно-политическое формирование "Корпус стражей исламской революции".

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что Кабинет министров Украины выплатит семьям погибших в авиакатастрофе в Иране по 200 тысяч гривень помощи и проконтролирует надлежащее проведение страховых выплат согласно Монреальской конвенции.