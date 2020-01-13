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Данилов о катастрофе МАУ: Основная часть экспертов остается в Тегеране

Данилов о катастрофе МАУ: Основная часть экспертов остается в Тегеране
17:37 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: rnbo.gov.ua

Новости Украины:Cпасатели, работавшие на месте падения самолета под Тегераном, возвращаются в Украину, основная часть экспертов остается в Иране.

Часть экспертной группы, в том числе спасатели, которые с первого дня работали на месте в Иране самолета Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" (МАУ), возвращаются в Украину.

Об этом сообщается на официальном сайте Совета национальной безопасности и обороны Украины в понедельник.

"Основная часть экспертов остается в Тегеране", - сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Сейчас, по его словам, украинская сторона ожидает прилет представителя следственной группы Ирана.

Секретарь СНБО провел встречу с временным поверенным в делах США в Украине Кристиной Квин, в ходе которой стороны обсудили актуальное состояние расследования катастрофы Boeing'а. Квин в свою очередь выразила соболезнования от посольства США по поводу трагедии и заверила в готовности американской стороны оказывать всю необходимую помощь и информацию в ходе расследования.

Крушение Боинга МАУ в Иране: СБУ начала расследование по трем статьям

Ранее 12 января Данилов сообщил, что самолет Министерства обороны Украины, который был направлен в Тегеран 8 января с группой украинских экспертов для расследования причин катастрофы самолета МАУ, вернется в Украину только по завершению всех необходимых процедур и с телами погибших украинцев.

По информации МВД Украины, в состав прибывшей в Иран группы украинских специалистов вошли 15 спасателей, 4 следователя и 3 эксперта МВД.

Самолет Boeing 737-800 Международных авиалиний Украины, выполнявший рейс по маршруту Тегеран-Киев, разбился сразу после взлета из тегеранского аэропорта в среду текущей недели. Все находившиеся на борту 176 человек погибли, среди них - граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана.

Сбитый самолет МАУ: спасатели показали работы на месте трагедии

В ночь на субботу иранские СМИ сообщили, что Boeing был сбит по ошибке иранскими военными. Затем Командующий аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) бригадный генерал Амир Али Хаджизаде заявил, что самолет был сбит, так как его перепутали с крылатой ракетой, а у оператора ПВО не было связи, из-за чего тот принял неверное решение о пуске ракеты по самолету.

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Иран, МАУ, Тегеран, СНБО, Алексей Данилов.
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