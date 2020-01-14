Авиакатастрофа в Иране: в Раде подготовили заявление

Новости Украины:В Раде говорят, что Иран должен взять юридическую ответственность за катастрофу самолета МАУ.

Комитет Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества рекомендует проголосовать за возложение ответственности на Иран за катастрофу украинского Boeing 737 в Тегеране.

Об этом сообщает пресс-служба фракции "Слуга народа".

"Мы все понимаем, что парламент не может стоять в стороне от такой большой трагедии. Он должен выразить сочувствие, и свою позицию. Заявление ВР призвано усилить переговорную позицию президента и Министерства иностранных дел относительно требований полного признания юридической ответственности со стороны Ирана. Речь идет не только об официальных извинениях, но и о компенсации всем пострадавшим", - пояснили в политсиле позицию парламентского комитета.

В подготовленном заявлении ВР требует от Ирана обеспечить прозрачное расследование и призывает иностранные государства выработать на основании его результатов ряда правил, которые позволят избежать подобных трагедий в будущем.

Как сообщалось ранее, утром 8 января после взлета с тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни потерпел крушение самолет "Международных авиалиний Украины". На его борту находились 176 человек, все они погибли. Среди них 11 украинцев - двое пассажиров и девять членов экипажа. Пассажирами авиалайнера также были граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, ФРГ и Великобритании.

Иранская сторона утверждала, что авария произошла вследствие технической проблемы самолета. В то же время американские СМИ со ссылкой на официальных представителей США сообщали, что в украинский самолет, скорее всего, попала ракета из произведенной в РФ ракетной системы "Тор-М1".

Утром 11 января Иран заявил, что украинский пассажирский самолет был случайно сбит иранскими военными. Авиалайнер вылетел из аэропорта, а когда приблизился к засекреченной военной базе, его восприняли как вражеский объект.