Скачать
Вторник, 14.01.2020
Итоги дня 13 января: дело против Трубы и большое обсуждение земельной реформы
Итоги дня 13 января: дело против Трубы и большое обсуждение земельной реформы
Аномально теплый январь: в Украине будет солнечно, тепло и сухо
Аномально теплый январь: в Украине будет солнечно, тепло и сухо
Официально: Кике Сетьен - главный тренер Барселоны
Официально: Кике Сетьен - главный тренер Барселоны
14 января - приметы и обряды на Васильев день, Старый Новый год, Обрезание Господне
14 января - приметы и обряды на Васильев день, Старый Новый год, Обрезание Господне

Аномально теплый январь: в Украине будет солнечно, тепло и сухо

Смотрите фото (6)
Аномально теплый январь: в Украине будет солнечно, тепло и сухо
08:19 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины:В ближайшие дни в Украине будет преимущественно сухо, местами возможен туман.

На территории Украины в ближайшие сутки, 14 января, теплую, как для января, и преимущественно сухую погоду будет определять поле повышенного атмосферного давления.

Как сообщает Укргидрометцентр, будет без осадков, лишь в Черниговской, Сумской и Харьковской областях днем местами небольшой дождь и мокрый снег.

Ночью и утром в южных областях и на Закарпатье местами туман. Ветер юго-западный, 5-10 м / с, в Карпатах порывы 15-20 м / с. Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза , в Карпатах и Прикарпатье местами 6-11 ° мороза; днем 1-6 ° тепла.

В Киеве - без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-2° тепла, днем 3-5°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 14 января самая высокая температура днем была 9,5° в 2015 году, самая низкая ночью -24,3° в 1896 году.

Прогноз погоды на 14 января, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на вторник, 14 января, в городах Украины:

  • Ужгород – +3...+5
  • Львов – +4...+6
  • Ивано-Франковск – +4...+6
  • Тернополь – +4...+6
  • Черновцы – +4...+6
  • Хмельницкий – +3...+5
  • Луцк – +3...+5
  • Ровно – +3...+5
  • Житомир – +3...+5
  • Винница – +4...+6
  • Одесса – +4...+6
  • Николаев – +3...+5
  • Херсон – +3...+5
  • Симферополь – +3...+5
  • Кропивницкий – +3...+5
  • Черкассы – +3...+5
  • Чернигов – +3...+5
  • Сумы- + 2... + 4
  • Полтава – +3...+5
  • Днепр – +3...+5
  • Запорожье – +3...+5
  • Донецк – +2...+4
  • Луганск – +2...+4
  • Харьков – +2...+4
  • Киев – +3...+5

В среду, 15 января, в Украине также без осадков. Ночью и утром кое-где туман.

Ветер южный, юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью от 1° тепла до 4° мороза, в Карпатах и Прикарпатье местами 6-11° мороза; днем 1-6° тепла, в западных областях до 9° тепла.

В Киеве - без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с . Температура ночью около 0°, днем 3-5° тепла.

Прогноз погоды на 15 января, фото: meteo.gov.ua

16 января также осадков не ожидается. Ночью и утром местами туман. Ветер южный и юго-западный, на юге страны юго-восточный и восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью от 1° тепла до 4° мороза, в Карпатах и Прикарпатье местами 6-11° мороза; днем 1-6° тепла, в западных областях и на крайнем юге страны до 9° тепла. 

В Киеве ночью и утром местами туман. Ветер южный и юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью от 1° тепла до 4° мороза, днем 1-6° тепла.

Прогноз погоды на 16 января, фото: meteo.gov.ua

17-18 января без осадков. Температура ночью 0-6° мороза; днем 17 января 0-6° тепла, 18 января от 3° мороза до 3° тепла.

В Киеве сухо, температура ночью 0-5° мороза; Днем 17 января 0-5° тепла, 18 января от 3° мороза до 2° тепла.

Прогноз погоды на 17 января, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 18 января, фото: meteo.gov.ua

Напомним, синоптики обещают в 2020 году холодную и снежную зиму, позднюю весну, прохладное и дождливое лето и осень с морозной погодой.

Наступивший 2020 год будет во многом похож на ушедший 2019-й. То есть с мягкой зимой, затяжной весной, жарким летом и недостатком осадков. Но ожидается больше ураганов и наводнений. Причина тому – изменения в глобальной циркуляции воздуха.

Декабрь в Киеве побил зимний рекорд

Народный синоптик Леонид Горбань заявляет, что зима будет холодной и с частыми снегопадами, весна – поздней, но май "летним", лето – нежарким и дождливым, кроме августа, который "отработает" за остальные два месяца, а осень – ранней и с одним бабьим летом в начале октября.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (6)

Все по теме:

Погода, Укргидрометцентр, Снег, Мороз, Дождь, Туман, Синоптики, Гололед, Прогноз погоды, Погода 14 января.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Со Старым Новым годом 2020: красивые стихи, поздравительные открытки
02 Старый Новый год 2020: чего не стоит делать в этот день
03 Назван новый главный тренер Барселоны
04 Разговор Зеленского и Рухани: Украина направила официальную ноту Ирану
05 Неудобно получилось: Мисс Бельгия-2020 упала на сцене прямо в прямом эфире (Фото, Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Все руководство налоговой службы Одесской области отстранено
В Одессе отстранили все руководство налоговой службы
На Донбассе боевики шесть раз открывали огонь
На Донбассе боевики шесть раз открывали огонь
Курс валют на 14 января: доллар немного снизился
Курс валют на 14 января: доллар немного снизился
Рецепт дня: фаршированная картошка
Рецепт дня: фаршированная картошка
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь