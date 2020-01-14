Аномально теплый январь: в Украине будет солнечно, тепло и сухо

Новости Украины:В ближайшие дни в Украине будет преимущественно сухо, местами возможен туман.

На территории Украины в ближайшие сутки, 14 января, теплую, как для января, и преимущественно сухую погоду будет определять поле повышенного атмосферного давления.

Как сообщает Укргидрометцентр, будет без осадков, лишь в Черниговской, Сумской и Харьковской областях днем местами небольшой дождь и мокрый снег.

Ночью и утром в южных областях и на Закарпатье местами туман. Ветер юго-западный, 5-10 м / с, в Карпатах порывы 15-20 м / с. Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза , в Карпатах и Прикарпатье местами 6-11 ° мороза; днем 1-6 ° тепла.

В Киеве - без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-2° тепла, днем 3-5°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 14 января самая высокая температура днем была 9,5° в 2015 году, самая низкая ночью -24,3° в 1896 году.

Прогноз погоды на 14 января, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на вторник, 14 января, в городах Украины:

Ужгород – +3...+5

Львов – +4...+6

Ивано-Франковск – +4...+6

Тернополь – +4...+6

Черновцы – +4...+6

Хмельницкий – +3...+5

Луцк – +3...+5

Ровно – +3...+5

Житомир – +3...+5

Винница – +4...+6

Одесса – +4...+6

Николаев – +3...+5

Херсон – +3...+5

Симферополь – +3...+5

Кропивницкий – +3...+5

Черкассы – +3...+5

Чернигов – +3...+5

Сумы- + 2... + 4

Полтава – +3...+5

Днепр – +3...+5

Запорожье – +3...+5

Донецк – +2...+4

Луганск – +2...+4

Харьков – +2...+4

Киев – +3...+5

В среду, 15 января, в Украине также без осадков. Ночью и утром кое-где туман.

Ветер южный, юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью от 1° тепла до 4° мороза, в Карпатах и Прикарпатье местами 6-11° мороза; днем 1-6° тепла, в западных областях до 9° тепла.

В Киеве - без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с . Температура ночью около 0°, днем 3-5° тепла.

Прогноз погоды на 15 января, фото: meteo.gov.ua

16 января также осадков не ожидается. Ночью и утром местами туман. Ветер южный и юго-западный, на юге страны юго-восточный и восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью от 1° тепла до 4° мороза, в Карпатах и Прикарпатье местами 6-11° мороза; днем 1-6° тепла, в западных областях и на крайнем юге страны до 9° тепла.

В Киеве ночью и утром местами туман. Ветер южный и юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью от 1° тепла до 4° мороза, днем 1-6° тепла.

Прогноз погоды на 16 января, фото: meteo.gov.ua

17-18 января без осадков. Температура ночью 0-6° мороза; днем 17 января 0-6° тепла, 18 января от 3° мороза до 3° тепла.

В Киеве сухо, температура ночью 0-5° мороза; Днем 17 января 0-5° тепла, 18 января от 3° мороза до 2° тепла.

Прогноз погоды на 17 января, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 18 января, фото: meteo.gov.ua

Напомним, синоптики обещают в 2020 году холодную и снежную зиму, позднюю весну, прохладное и дождливое лето и осень с морозной погодой.

Наступивший 2020 год будет во многом похож на ушедший 2019-й. То есть с мягкой зимой, затяжной весной, жарким летом и недостатком осадков. Но ожидается больше ураганов и наводнений. Причина тому – изменения в глобальной циркуляции воздуха.

Народный синоптик Леонид Горбань заявляет, что зима будет холодной и с частыми снегопадами, весна – поздней, но май "летним", лето – нежарким и дождливым, кроме августа, который "отработает" за остальные два месяца, а осень – ранней и с одним бабьим летом в начале октября.