"Рассказал все, что знал": украинского певца допросили по делу Шеремета (Видео)

Новости Украины:По делу об убийстве украинского журналиста допросили Александра Положинского.

Солист группы "Тартак" Александр Положинский побывал на допросе по делу об убийстве украинского журналиста Павла Шеремета.

Об этом певец рассказал о видеообращении на своей странице в Facebook.

Положинский отметил, что допрос осуществлялся в присутствии адвоката подозреваемого в преступлении Андрея Антоненко, который является хорошим другом певца.

«Рассказал всю правду - все, что знал. Ничего плохого мне сделать не пытались", - заявил Положинский.

Певец добавил, что общение проходило в корректном и дружеском виде. При этом он опасается, что это могут быть уловки.

В конце Положинский выразил надежду, что подозреваемые Андрей Антоненко, Юлия Кузьменко и Яна Дугарь будут оправданы, а виновные будут наказаны.