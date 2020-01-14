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"Рассказал все, что знал": украинского певца допросили по делу Шеремета (Видео)

"Рассказал все, что знал": украинского певца допросили по делу Шеремета (Видео)
11:12 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины:По делу об убийстве украинского журналиста допросили Александра Положинского.

Солист группы "Тартак" Александр Положинский побывал на допросе по делу об убийстве украинского журналиста Павла Шеремета.

Об этом певец рассказал о видеообращении на своей странице в Facebook.

Положинский отметил, что допрос осуществлялся в присутствии адвоката подозреваемого в преступлении Андрея Антоненко, который является хорошим другом певца.

«Рассказал всю правду - все, что знал. Ничего плохого мне сделать не пытались", - заявил Положинский.

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Певец добавил, что общение проходило в корректном и дружеском виде. При этом он опасается, что это могут быть уловки.

В конце Положинский выразил надежду, что подозреваемые Андрей Антоненко, Юлия Кузьменко и Яна Дугарь будут оправданы, а виновные будут наказаны.

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Павел Шеремет, Убийство Шеремета, Убийство Павла Шеремета, Александр Положинский.
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