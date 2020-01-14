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Какой завтра праздник: приметы и обряды на 15 января
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 15 января

Какой завтра праздник: приметы и обряды на 15 января

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Какой завтра праздник: приметы и обряды на 15 января
11:33 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:15 января церковь отмечает день Сильвестра, которого также называют Сильвестром-Курятником.

Завтра Православная церковь чтит память римского епископа Сильвестра I, почитаемого в лике святителей. Появился на свет в Риме, родители его были христианами. В 284 году при правлении Диоклетиана Сильвестр принял сан священника. Во время гонений на христиан святой подвергался репрессиям за то, что занимался погребением убитых мучеников.

Существует легенда, что Сильвестр смог обратить в христианство императора Константина, который был язычником. Император проводил гонения на христиан и в наказание за это заболел проказой. Тогда он направился к Сильвестру и попросил об исцелении. Святитель крестил Константина, после чего он благополучно поправился.

В благодарность император вводит привилегии для христиан, объявляет епископа Рима главой духовенства, возводит храмы. Умер святой Сильвестр 31 декабря 335 г.

В народе считают, что с этого дня морозы крепчают, а день прибывает. 15 января принято считать Куриным праздником или Сильвестровым днем. День считается опасным, так как по поверьям, сегодня по земле черти скачут.

Сильвестров день считался куриным праздником. На Руси существует поверье, что 15 января семилетний петух чёрного цвета откладывает яйцо в навозе, а 4 июня из яйца появляется на свет царь змей Василиск.

В этот день крестьяне оберегали курятники, с целью защиты их окуривали. Чтобы курочки хорошо неслись, а цыплята не погибали, в сарайчике вешали «куриного бога» ‒ найденный в земле черный камень с отверстием посредине. Размер камушка был примерно с гусиное яйцо. Через отверстие продевали нитку и вешали талисман в курятнике.

Среди молодежи продолжаются святочные гуляния. Чем шумнее и веселее компания, тем больше черти ее пугаются и разбегаются.

Также сегодня еще до того, как взойдет солнце, хозяйки моют все окна, двери, подоконники и ставни специальной мыльной освященной в церкви водой. Такая вода помогает защитить жилище от проникновения внутрь чертовых сестер-лихорадок, и да и вообще преграждает путь любой нечисти.

Народные приметы

  • Если в морозный день петухи начинают рано петь – жди оттепели

  • Если сорока ищет убежище среди жилья – примета к тому, что будет метель

  • Если человек родился в Сильвестров день, 15 января, то он, скорее всего, будет отличным птицеводом. В качестве оберега ему рекомендуют носить агат

  • Если вечером 15 января на небе появились облака, то это сулит перемену погоды

  • Если петухи рано запели – быть оттепели

  • Если в день 15 января протереть дверной косяк заговоренной водой, то печали и болезни никогда не войдут в дом.

  • На Сильвестра, 15 января, обычно старались не есть мясо. Особенно это касалось птицы – приметы гласят, что делается это, чтобы счастье из дома не упорхнуло.

  • Замужние женщины и старухи гадали, используя луковицы. Посыпали солью 12 луковых долек и оставляли на столе на всю ночь. Утром смотрели, сколько луковиц намокло – столько месяцев в году и будут дождливыми.

  • Если 15 января лечить лихорадку, то больной скоро поправится

  • Если месяц на небе яркий и с острыми рогами, то на следующий день будет ветреная погода

  • Если петух запел поздно вечером – жди смены погоды

  • Куры 15 января рано ложатся – жди стужу

  • Утки и гуси копаются в снеге – скоро потеплеет

  • Если на Сильвестра случается буря – жди сильных морозов в ближайшие дни.

14 января - приметы и обряды на Васильев день, Старый Новый год, Обрезание Господне

Так как сегодня Куриный праздник, то всем детям сегодня принято давать специальную конфету-леденец из жженого сахара — сахарного петушка. Считается, что если ребенок сегодня съест такой леденец, то весь год болеть не будет.

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Праздник, Традиции, Приметы, Обряды, 15 января, Какой завтра праздник, Сильвестров день, Куриный праздник, Серафим.
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