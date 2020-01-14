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14 января - приметы и обряды на Васильев день, Старый Новый год, Обрезание Господне
14 января - приметы и обряды на Васильев день, Старый Новый год, Обрезание Господне

14 января - приметы и обряды на Васильев день, Старый Новый год, Обрезание Господне

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14 января - приметы и обряды на Васильев день, Старый Новый год, Обрезание Господне
07:58 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:14 января церковь отмечает Васильев день, однако в народе это праздник Старый Новый год.

Сегодня по церковному календарю Васильев день, когда почитается Василий Великий. В народе же отмечается праздник Старый Новый год, ведь раньше по старому календарю в этот день был Новый год.

14 января православная церковь отмечает праздник Обрезание Господне. Праздничные богослужения проходят во всех православных храмах.

Обряд обрезания – прообраз таинства крещения – состоялся на восьмой день после Рождества Христова. Именно после обряда Богомладенца и нарекли Иисусом (Спасителем).

Обрезание Христос принял, дабы показать людям пример неукоснительного исполнения заповедей Божьих: обрезание проводят всем иудейским младенцам. Также этот обряд призван был доказать, что Христос был человеком, а не являлся (как учили некоторые еретики) носителем призрачной плоти.

В народе 14 января называют Васильев день. По традиции в этот день рано утром нужно умыться проточной водой, чтобы весь день быть здоровым и энергичным.

Первый день нового года принято праздновать дома у старшего в роду. За богатым столом собираются все члены семьи и не расходятся до утра.

Святого Василия в народе считали покровителем свиней, поэтому на праздничный стол обязательно ставили запеченного поросенка и не убирали целый день. Каждый мог зайти в дом и взять себе кусок свинины. а хозяевам дать денег. Эти деньги и немного свинины 15 января жертвовали церкви.

Верили, что если в этот день надеть на себя новую одежду, весь год будет сопутствовать удача. Также считалось, что желание, загаданное в ночь с 13 на 14 января, обязательно исполнится.

Главная примета этого праздника гласит, что сегодня нужно обязательно веселиться и радоваться, праздновать и общаться. В таком случае, жизнь будет счастливой, а все ненастья и беды обойдут стороной.

Старый Новый год 2020: чего не стоит делать в этот день

Святки в самом разгаре. По домам продолжают ходить ряженые и посыпать в домах зерном. Прогонять их нельзя, а то беда приключится. Приметы говорят, что если ряженые в доме зерно рассыпают, то потом в этом доме будет много денег и удачи.

Народные приметы:

На Васильев день деньги занимать нельзя, иначе весь год в долгах будешь.

14 января нужно порадовать себя обновкой, тогда весь год будешь в обновках ходить.

Ругаться и злословить нельзя, ведь как встретишь Новый год, так его и проведешь.

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Желание, загаданное в ночь с 13 на 14 января, обязательно сбудется.

Если в этот день идет дождь, то на Пасху будет снег.

Гололёд на дорогах – к урожаю.

Растущая луна – к полноводью весной.

Если утром снег шел, то зима снежной будет, а весна – поздней.

Снегопад – к теплому лету.

Оттепель в этот день предвещает холодную погоду летом.

Звездная ночь – к богатому урожаю ягод.

Чтобы фруктовые деревья хорошо плодоносили, утром с них снег стряхивали.

Вьюга и метель – к хорошему урожаю орехов.

Знаменательные события в истории: 14 января 2020 года

Также приметы на 14 января говорят, что в этот праздник на столе обязательно должна быть кутья. Это непременный атрибут Старого Нового года.

Люди, родившиеся 14 января, по поверью, станут богачами. Талисманом им лучше выбрать яшму.

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Праздник, Традиции, Приметы, Старый новый год, Обряды, Васильев день, Обрезание Господне, 14 января, Свиной праздник.
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