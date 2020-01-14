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Грипп в Украине: с начала эпидсезона умерли пять человек

Грипп в Украине: с начала эпидсезона умерли пять человек
14:05 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: pixabay.com

Новости Украины:С начала эпидемиологического сезона в Украине от осложнений гриппа умерли 5 человек.

С начала эпидсезона (с октября 2019 по 12 января 2020 года) от осложнений гриппа умерли 5 взрослых: две женщины и трое мужчин. Об этом сообщила пресс-служба Центра общественного здоровья Минздрава Украины.

Трое умерших зарегистрировано в Житомирской области, по одному в Тернопольской и Запорожской обл. Никто из умерших не имел прививок от гриппа. Первый летальный случай зафиксирован 31 декабря.

С 31 сентября по 12 января заболело 2,2 млн человек (5,8% населения), из них 1,5 млн – дети (68% от всех заболевших). Госпитализирован 61 842 человека.

С начала эпидемического сезона от гриппа вакцинировано 0,6% людей (23 тыс. 477), из них 46,3 % – лица группы риска (106 тыс. 620 человек).

В Украине от осложнений гриппа умерла женщина

В ведомстве напомнили, что лучшая профилактика гриппа — ежегодная вакцинация. Иммунизация уменьшает вероятность заболеть гриппом и риск серьезных осложнений, госпитализации и смерти от заболевания.

Как сообщалось, в Украине из-за осложнения гриппа скончалась 31-летняя роженица.

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Вакцина, Грипп, Грипп в Украине, Эпидемиологический сезон.
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