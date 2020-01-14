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Катастрофа МАУ: у Порошенко раскритиковали действия Зеленского

Катастрофа МАУ: у Порошенко раскритиковали действия Зеленского
16:21 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:В "Евросолидарности" считают некомпетентными действия команды Зеленского в связи с авиакатастрофой в Иране.

Авиакатастрофа самолета авиакомпании МАУ в Иране стала первым серьезным безопасносным кризисом, с которым столкнулась новая власть, и она продемонстрировала полную некомпетентность действующего президента Украины Владимира Зеленского и его команды, заявил сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Артур Герасимов с трибуны Верховной Рады.

"Первый за 8 месяцев с безопасносный кризис новой власти. И в ней власть Зеленского продемонстрировала безответственность, некомпетентность и трусость. Вы разлетелись по курортам мира и даже не предусмотрели механизма, как собраться в случае возникновения кризисной ситуации", - цитирует Герасимова пресс-служба партии.

Он напомнил, что после сообщения о катастрофе руководители страны, которые находились за пределами Украины, не прервали немедленно свой отдых. Для сравнения Герасимов привел реакцию команды пятого президента Петра Порошенко на катастрофу МН17, когда реакция власти на происшествие заняла несколько часов.

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Герасимов также подчеркнул, что, вероятно, чиновники намеренно скрывали настоящую причину катастрофы, выполняя указания президента.

"Трусость ваша заключается в том, что вы с первых часов знали, что украинский самолет сбили иранцы российской ракетой. Но так и не смогли сказать это вслух, пока вас не приперли к стенке руководители Канады, США и Великобритании", - сказал Герасимов.

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Авиакатастрофа, Иран, МАУ, Петр Порошенко, Boeing 737-800, Владимир Зеленский.
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