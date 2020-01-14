Трагедия в Тегеране: Данилов раскрыл подробности хронологии событий

Новости Украины:В СНБО поведали, что Зеленский знал о крушении украинского лайнера под Тегераном спустя час после катастрофы

Служба внешней разведки (СВР) доложила об авиакатастрофе украинского самолета в Иране 8 января в 5:41 утра, а через 6 минут об этом уже знал президент Украины Владимир Зеленский, заявляет секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

"Хронология событий была следующей: в 4:44 по киевскому времени диспетчер аэропорта Тегеран определил, что самолет исчез с радаров. В 5:15 глава СВР доложил о том, что в Тегеране разбился самолет, но еще неизвестно, кому он принадлежит. В 5:41 позвонил глава СВР, сообщил, что самолет украинский, авиакомпании МАУ, на борту около 180 человек, информация проверена и подтверждена. В 5:47 я проинформировал президента Украины, затем председателя Верховной Рады и премьер-министра", - рассказал Данилов в интервью изданию Цензор.НЕТ.

"По поручению президента в 6:10 уже работал оперативный штаб с привлечением представителей всех необходимых государственных органов", - добавил секретарь СНБО.

Он отметил, что Ночь 8 января была очень сложной, а СВР получила подтверждение о том, что в Тегеране разбился самолет авиакомпании МАУ не сразу. "Никто не мог предвидеть такой ситуации, расписание прибытия и отбытия в Тегеран показывает, что пассажирские самолеты европейских государств-членов НАТО без ограничений пересекали границы Ирана. Например, до вылета "Боинга" МАУ из Тегерана вылетели лайнеры немецкой "Люфтганзы", Австрийских авиалиний, а за две минуты после - самолет турецкой авиакомпании. Поэтому все обвинения в сторону власти по этому поводу - не более чем манипуляция", - сказал Данилов.

Как сообщалось, самолет Boeing 737-800 Международных авиалиний Украины, выполнявший рейс по маршруту Тегеран-Киев, разбился сразу после взлета из тегеранского аэропорта в среду текущей недели. Все находившиеся на борту 176 человек погибли. Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, 4 - Афганистана, по 3 - ФРГ и Великобритании.

В субботу иранские власти признали, что Boeing был сбит по ошибке иранскими военными. Позже командующий аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде заявил, что берет на себя всю ответственность за крушение украинского самолета.

Данилов 11 января сообщил, что украинская сторона имела доказательства ракетного удара по украинскому в Иране 8 декабря еще до того, как Иран взял на себя вину за трагедию. По его словам, Украина не остановит расследования этой катастрофы, несмотря на официальное признание Ираном ракетного удара, поскольку будет требовать наказания виновных.