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Глава МАУ: "Черные ящики" сбитого в Иране самолета могут передать Украине

Глава МАУ: "Черные ящики" сбитого в Иране самолета могут передать Украине
14:49 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: facebook.com/pg/eugenedihne

Новости Украины:Черные ящики, свидетельствующие о причинах авиакатастрофы в Иране, могут передать на расшифровку в Украину.

Иран может передать "черные ящики" потерпевшего крушение самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) Украине.

Об этом в интервью интернет-порталу LB.UA заявил президент авиакомпании Евгений Дыхне.

"Сегодня вероятность того, что они будут расшифровываться в Украине, значительно выше. У иранской стороны уже нет оснований что-то скрывать. Они поняли, что по тем фактам, которые есть у комиссии, скрыть они уже ничего не смогут, поэтому перешли в другую фазу: открытости, содействия выяснению реальной картины. Думаю, "черные ящики", скорее всего, передадут Украине", - отметил он.

Напомним, что первоначально Иран отказался отдавать "черные ящики" сбитого лайнера МАУ компании-производителю борта Boeing (США). Позже президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эмманюэль Макрон договорились о привлечении французских специалистов к расшифровке "черных ящиков".

При этом, по мнению Дыхне, расшифровка содержимого "черных ящиков" лайнера не сильно повлияет на картину происходящего. "Есть огромное количество факторов, которые подтверждают именно ту версию события, которая признана", – поясняет он.

Как сообщалось, 11 января президент Украины Владимир Зеленский сообщил о договоренностях с президентом Ирана Хассаном Рухани о том, что никто "не отвертится" при установлении виновных за катастрофу сбитого в Тегеране 8 января украинского самолета, о начале совместной работы по расшифровке двух "черных ящиков" и заверил, что украинское государство окажет финансовую помощь семьям погибших и поможет получить компенсации от Ирана, перевозчика и страховых компаний.

Зеленский сообщил, что также договорился с Рухани о начале совместной работы по расшифровке двух бортовых самописцев - "черных ящиков".

Офис генерального прокурора Украины возбудил дело по факту убийства граждан Украины, правительство окажет финансовую помощь семьям погибших, а государство также будет всячески способствовать получению ими компенсаций от перевозчика, страховых компаний и Исламской Республики Иран.

Крушение Boeing 737: Украинские спасатели вернулись из Ирана

Президент также пообещал украинцам, что вернет всех погибших близким и родным, и они смогут с ними попрощаться по-человечески.

Как сообщалось, утром 8 января после вылета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни потерпел аварию самолет "Международных авиалиний Украины". На его борту находились 176 человек, все они погибли. Среди них 11 украинцев - двое пассажиров и девять членов экипажа. Пассажирами авиалайнера также были граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, ФРГ и Великобритании.

Иранская сторона утверждала, что авария произошла в результате технической проблемы самолета. Но американские СМИ со ссылкой на официальных представителей США сообщали, что в украинском самолет, скорее всего, попала ракета производимой в РФ ракетной системы "Тор-М1".

Утром 11 января Иран заявил, что украинский пассажирский самолет был случайно сбит иранскими военными. Авиалайнер вылетел из аэропорта, а когда приблизился к засекреченной военной базе, его приняли за вражеский объект.

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф признал ответственность Тегерана за катастрофу и выразил соболезнования близким погибших.

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Иран, Минобороны, МАУ, Тегеран, ГСЧС, Boeing 737, Boeing 737-800, Крушение украинского самолета.
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