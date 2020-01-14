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Крушение Boeing 737: Украинские спасатели вернулись из Ирана

Крушение Boeing 737: Украинские спасатели вернулись из Ирана
09:53 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Минобороны

Новости Украины:Работающие на месте крушения украинские спасатели около трех суток собирали обломки лайнера.

Группа спасателей Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) вернулась в Украину из Ирана после завершения работы на месте крушения самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины".

"Наши дома. Спасатели ГСЧС вернулись из Ирана", - сообщила пресс-служба ведомства в соцсети Facebook.

Как сообщалось, пассажирский самолет Boeing 737-800 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, 4 - Афганистана, по 3 - ФРГ и Великобритании.

Крушение Boeing 737: Эксперты идентифицировали первое тело украинца

В минувшую субботу иранские власти признали, что Boeing был сбит по ошибке иранскими военными. Позже командующий аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде заявил, что берет на себя всю ответственность за крушение украинского самолета.

12 января, секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что самолет Минобороны Украины, который был направлен в Тегеран 8 января с группой украинских экспертов для расследования причин катастрофы самолета МАУ, вернется на родину только после всех необходимых процедур и с телами погибших украинцев.

По информации Министерства внутренних дел Украины, в состав прибывшей в Иран группы украинских специалистов вошли 15 спасателей, четыре следователя и три эксперта МВД.

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Иран, Минобороны, МАУ, Тегеран, ГСЧС, Boeing 737, Boeing 737-800, Крушение украинского самолета.
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