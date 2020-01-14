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Крушение украинского лайнера: в Раде подготовили официальное заявление

Крушение украинского лайнера: в Раде подготовили официальное заявление
17:38 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Рада настаивает на прозрачном и независимом расследовании авиакатастрофы под Тегераном и официального извинения Ирана.

Верховная Рада настаивает на необходимости проведения прозрачного, независимого и всеобъемлющего расследования обстоятельств крушения пассажирского самолета PS752 авиакомпании Международные авиалинии Украины (МАУ) в результате попадания в него боевой ракеты в районе международного аэропорта Тегерана 8 января.

Соответствующее заявление №2726 на заседании парламента во вторник поддержали 368 народных депутатов.

"Верховная Рада настаивает на необходимости проведения прозрачного, независимого и всеобъемлющего расследования обстоятельств этой трагедии, и призывает руководство Исламской Республики Иран к открытому сотрудничеству с иностранными государствами и международными организациями, а также предоставление всячески возможного содействия их работе", - говорится в заявлении.

Украинский парламент также ожидает официального извинения Ирана за сбитый украинский самолет и гибель его экипажа и пассажиров, и призывает Иран признать свою полную ответственность.

Верховная Рада призвала мировую общественность и международные организации поддержать Украину в ее настаивании на проведении расследования, установлении и наказании всех виновных, возвращении тел погибших, а также способствовать, чтобы иранская сторона осуществила все компенсационные выплаты.

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"Верховная Рада призывает Международную организацию гражданской авиации (IKAO) предпринять меры для своевременной оценки рисков полетов гражданской авиации для предотвращения подобных трагедий в будущем, а также обращается ко всем международным партнерам с предложением совместно разработать для этого действенные политические и технические механизмы", - говорится в заявлении.

Украинский парламент также призвал органы государственной власти Украины информировать полной мерой общество о результатах расследования катастрофы.

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Авиакатастрофа, Иран, МАУ, СНБО, Boeing 737-800.
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