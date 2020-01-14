Глава Генштаба ВСУ побывал на заседании Военного комитета НАТО

Новости Украины:Руслан Хомчак принял участие в заседаниях Военного комитета НАТО на уровне начальников генштабов.

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак во вторник, 14 января, принял участие в заседаниях Военного комитета НАТО на уровне начальников генеральных штабов, сообщает Генеральный штаб ВСУ на странице в Facebook.

"14 января, в Брюсселе начальник Генерального штаба - главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан_Хомчак принял участие в заседаниях Военного комитета НАТО на уровне начальников генеральных штабов в формате с операционными партнерами Миссии "Решительная поддержка" (Афганистан)", - сказано в сообщении.

Отмечается, что также во время визита в штаб-квартиру НАТО Хомчак провел встречи с начальниками штабов обороны ВС Великобритании, Румынии и начальниками Генштабов ВС Литвы и Польши.

"Речь шла об углублении военного диалога между Вооруженными силами Украины и армиями стран НАТО, а также обсуждались актуальные аспекты военного сотрудничества", - добавили в Генштабе.

Кроме того, накануне Хомчак посетил Стратегическое командование НАТО по операциям в г.Монс (Бельгия), где встретился с заместителем Верховного главнокомандующего Объединенных ВС НАТО в Европе генералом Джеймсом Эверардо (Великобритания).