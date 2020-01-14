Катастрофа МАУ: Кулеба рассказал о дальнейших планах Украины

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Вторник, 14.01.2020
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21:17 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:Украина готова отправить 20 военнослужащих в поддержку миссии НАТО в Ираке.

Украина уведомила НАТО о готовности стать операционным партнером Альянса в Ираке, сообщил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба.

"Я проинформировал заместителя Генсека, что у Украины есть план отправить 20 военнослужащих в поддержку миссии НАТО в Ираке после того, как Альянс восстановит ее работу. Приглашение стать операционным партнером миссии Альянса в Ираке свидетельствует о признании ценности украинского военного опыта и профессионализма ", - сказал Кулеба в ходе встречи с заместителем Генерального секретаря НАТО по вопросам операций Джоном Манзою в штаб-квартире НАТО во вторник.

В свою очередь заместитель Генсека НАТО отметил, что для Альянса очень важно участие Украины в миссии в Ираке.

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Кроме того, стороны согласовали общие шаги по внедрению нового подхода НАТО "Один партнер - одна программа", обсудили перспективы принятия стратегии национальной безопасности Украины и дальнейшей разработки стратегических документов на ее выполнение.

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Авиакатастрофа, Иран, МАУ, СНБО, Boeing 737-800.
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