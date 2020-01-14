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Нардепы обеспечат безопасность украинских журналистов

Нардепы обеспечат безопасность украинских журналистов
20:45 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: pixabay

Новости Украины:Верховная Рада одобрила рекомендации по безопасности деятельности журналистов в Украине.

Верховная Рада поддержала постановление №2541 "О Рекомендациях парламентских слушаний на тему: "Безопасность деятельности журналистов в Украине: состояние, проблемы и пути их решения".

За такое решение на заседании парламента во вторник вечером проголосовало 320 народных депутатов.

В тексте постановления указывается, что Верховная Рада одобряет рекомендации, подготовленные на парламентских слушаниях о безопасности журналистской деятельности в Украине.

Итоговый документ рекомендаций призывает активизировать усилия уполномоченных органов по расследованию убийств журналистов Георгия Гонгадзе, Павла Шеремета, Вадима Комарова, Вячеслава Веремия, Олеся Бузины и освобождению находящихся в плену журналистов, в частности, Станислава Асеева и Олега Галазюка, прекращения преследования оккупационной властью Крыма Николая Семены и крымскотатарских общественных активистов.

Согласно тексту рекомендаций, Верховной Раде следует предусмотреть в законодательстве, что совершение уголовных правонарушений в связи с препятствованием реализации права на свободу высказывания должно быть отягчающим обстоятельством. Раде также рекомендуют увеличить срок давности привлечения к ответственности за правонарушения против свободы слова, исключить из уголовных и перенести в категорию административных правонарушений отказ в предоставлении публичной информации на запрос журналистов.

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Генеральной прокуратуре и МВД, Государственному бюро расследований рекомендуют определить в своем руководстве лиц, ответственных за надзор в расследовании преступлений, совершенных против журналистов. Национальной полиции Украины, рекомендовано эффективно расследовать резонансные убийства журналистов Георгия Гонгадзе, Павла Шеремета, Вадима Комарова, Вячеслава Веремия, Олеся Бузины.

Состояние расследований о препятствии работы журналистам руководители указанных силовых ведомств должны представить в мае 2020 года на слушаниях в комитете Верховной Рады по вопросам свободы слова.

Кабинету министров, согласно постановлению, рекомендовано упростить процедуру доступа иностранных журналистов, правозащитников и адвокатов в Крым путем внесения изменений в порядок въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее, а также проинформировать Верховную Раду о реализации заключений парламентских слушаний до 1 июня 2020 года.

Министерству обороны Украины рекомендовано способствовать освещению журналистами событий в зоне Операции объединенных сил и обеспечить сохранение персональных данных журналистов, аккредитованных для освещения событий в зоне боевых действий.

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Верховная Рада, Журналисты, НСЖУ.
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