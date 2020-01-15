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Среда, 15.01.2020
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МИД: Украина решительно осуждает любые формы нетерпимости и антисемитизма

МИД: Украина решительно осуждает любые формы нетерпимости и антисемитизма
06:10 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:Украина прилагает усилия для борьбы с проявлениями формы нетерпимости и антисемитизма.

Министерство иностранных дел Украины заявило, что Украина решительно осуждает любые формы нетерпимости и антисемитизма, а органы власти на всех уровнях прилагают усилия для борьбы с их проявлениями.

"В связи с заявлением МИД Израиля от 13 января 2020 подчеркиваем, что Украина решительно осуждает любые формы нетерпимости и антисемитизма, а органы власти на всех уровнях прилагают усилия для борьбы с их проявлениями. Это было также признано влиятельными международными и неправительственными организациями, а также Министерством по делам диаспоры Израиля. Такая оценка совпадает с данными еврейской общины Украины и национальных правозащитных неправительственных организаций", - говорится в заявлении МИД Украины, опубликованном во вторник.

В министерстве заверили, что и в дальнейшем важными направлениями государственной политики Украины будут оставаться "сохранение исторической памяти о трагедии Холокоста в Украине, восстановление исторической справедливости, в т.ч. в отношении тех, кто боролся за независимость нашего государства и чью память в угоду своим интересам опорочила пропагандистская машина СССР".

Также в МИД в который раз подчеркнули, что "цивилизованные нации должны исходить из принципа чествования всех погибших, а дискуссии в этой сфере должны продолжаться на уровне историков и экспертов, а не политиков".

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Как сообщалось, Министерство иностранных дел Израиля сделало заявление, в котором осудило чествование в Украине идеологов Украинского национального движения, которые, по их утверждению, ответственны за убийство евреев во время Холокоста.

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Украина, МИД, Борьба, Формы нетерпимости, Формы антисемитизма.
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