Зима не спешит: синоптики дали прогноз до конца недели

В ближайшие сутки, 15 января, изменений синоптической ситуации и погоды в Украине, не ожидается: температурный фон по-прежнему будет намного выше климатической нормы, как для середины зимы, сообщает Укргидрометцентр.
В среду в Украине без осадков. Ночью и утром в Карпатах, южных, восточных и большинстве центральных областей местами туман. Ветер преимущественно юго-западный (на юге страны - юго-восточный), 5-10 м/с.
Температура ночью от 1° тепла до 4° мороза, в Карпатах и Прикарпатье местами 6-11° мороза; днем 1-6° тепла, в западных областях и на крайнем юге страны до 9° тепла.
В Киеве в среду без осадков. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-2° мороза, днем 3-5° тепла.
По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 15 января самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 8,4 градусов выше ноля в 2007 году, а самая низкая - ночью на отметке 24,7 градусов мороза в 1943 году.
Прогноз погоды на 15 января, фото: meteo.gov.ua
Прогноз погоды на среду, 15 января, в городах Украины:
В четверг, 16 января, в Украине без осадков, ночью и утром в южной части местами туман. Ветер юго-западный (на юге страны - юго-восточный), 3-8 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, на в Карпатах и на Прикарпатье местами 5-10° мороза; днем 0-5° тепла, на западе страны до 9° тепла.
В Киеве в четверг без осадков. Ветер юго-западный , 5-10 м/с. Температура ночью 1-3° мороза, днем 2-4° тепла.
Прогноз погоды на 16 января, фото: meteo.gov.ua
17 января в Украине будет облачно, но без осадков. Ночью и утром в южной части местами туман. Ветер преимущественно северо-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, на Прикарпатье местами 5-10° мороза; днем 0-5° тепла, на западе страны до 9° тепла.
В Киеве и столичном регионе 17 января осадков не ожидаются. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем 0-5° тепла.
Прогноз погоды на 17 января, фото: meteo.gov.ua
18-19 января в Украине без осадков, лишь 18 января в Одесской области, в Крыму и Приазовье, 19 января в южной части местами небольшие осадки. Температура ночью 0-6° мороза, днем от 3° мороза до 3° тепла.
В Киеве и области 18-19 января без осадков. Температура ночью 0-5° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла.
Прогноз погоды на 18 января, фото: meteo.gov.ua
Прогноз погоды на 19 января, фото: meteo.gov.ua
Напомним, синоптики обещают в 2020 году холодную и снежную зиму, позднюю весну, прохладное и дождливое лето и осень с морозной погодой.
Наступивший 2020 год будет во многом похож на ушедший 2019-й. То есть с мягкой зимой, затяжной весной, жарким летом и недостатком осадков. Но ожидается больше ураганов и наводнений. Причина тому – изменения в глобальной циркуляции воздуха.
Народный синоптик Леонид Горбань заявляет, что зима будет холодной и с частыми снегопадами, весна – поздней, но май "летним", лето – нежарким и дождливым, кроме августа, который "отработает" за остальные два месяца, а осень – ранней и с одним бабьим летом в начале октября.