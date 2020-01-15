Зима не спешит: синоптики дали прогноз до конца недели

Новости Украины:В среду, 15 января, в Украине днем ​​1-6 ° тепла, в западных областях и на крайнем юге до 9 ° тепла.

В ближайшие сутки, 15 января, изменений синоптической ситуации и погоды в Украине, не ожидается: температурный фон по-прежнему будет намного выше климатической нормы, как для середины зимы, сообщает Укргидрометцентр.

В среду в Украине без осадков. Ночью и утром в Карпатах, южных, восточных и большинстве центральных областей местами туман. Ветер преимущественно юго-западный (на юге страны - юго-восточный), 5-10 м/с.

Температура ночью от 1° тепла до 4° мороза, в Карпатах и Прикарпатье местами 6-11° мороза; днем 1-6° тепла, в западных областях и на крайнем юге страны до 9° тепла.

В Киеве в среду без осадков. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-2° мороза, днем 3-5° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 15 января самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 8,4 градусов выше ноля в 2007 году, а самая низкая - ночью на отметке 24,7 градусов мороза в 1943 году.

Прогноз погоды на 15 января, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на среду, 15 января, в городах Украины:

Ужгород – +4...+6

Львов – +7...+9

Ивано-Франковск – +6...+8

Тернополь – +4...+6

Черновцы – +4...+6

Хмельницкий – +3...+5

Луцк – +6...+8

Ровно – +5...+7

Житомир – +4...+6

Винница – +3...+5

Одесса – +4...+6

Николаев – +4...+6

Херсон – +4...+6

Симферополь – +4...+6

Кропивницкий – +4...+6

Черкассы – +4...+6

Чернигов – +3...+5

Сумы – +2...+4

Полтава – +3...+5

Днепр – +3...+5

Запорожье – +3...+5

Донецк – +2...+4

Луганск – +1...+3

Харьков – +2...+4

Киев – +3...+5

В четверг, 16 января, в Украине без осадков, ночью и утром в южной части местами туман. Ветер юго-западный (на юге страны - юго-восточный), 3-8 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, на в Карпатах и на Прикарпатье местами 5-10° мороза; днем 0-5° тепла, на западе страны до 9° тепла.

В Киеве в четверг без осадков. Ветер юго-западный , 5-10 м/с. Температура ночью 1-3° мороза, днем 2-4° тепла.

Прогноз погоды на 16 января, фото: meteo.gov.ua

17 января в Украине будет облачно, но без осадков. Ночью и утром в южной части местами туман. Ветер преимущественно северо-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, на Прикарпатье местами 5-10° мороза; днем 0-5° тепла, на западе страны до 9° тепла.

В Киеве и столичном регионе 17 января осадков не ожидаются. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем 0-5° тепла.

Прогноз погоды на 17 января, фото: meteo.gov.ua

18-19 января в Украине без осадков, лишь 18 января в Одесской области, в Крыму и Приазовье, 19 января в южной части местами небольшие осадки. Температура ночью 0-6° мороза, днем от 3° мороза до 3° тепла.

В Киеве и области 18-19 января без осадков. Температура ночью 0-5° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла.

Прогноз погоды на 18 января, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 19 января, фото: meteo.gov.ua

Напомним, синоптики обещают в 2020 году холодную и снежную зиму, позднюю весну, прохладное и дождливое лето и осень с морозной погодой.

Наступивший 2020 год будет во многом похож на ушедший 2019-й. То есть с мягкой зимой, затяжной весной, жарким летом и недостатком осадков. Но ожидается больше ураганов и наводнений. Причина тому – изменения в глобальной циркуляции воздуха.

Народный синоптик Леонид Горбань заявляет, что зима будет холодной и с частыми снегопадами, весна – поздней, но май "летним", лето – нежарким и дождливым, кроме августа, который "отработает" за остальные два месяца, а осень – ранней и с одним бабьим летом в начале октября.