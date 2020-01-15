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Среда, 15.01.2020
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15 января - приметы и обряды на Сильвестров день
15 января - приметы и обряды на Сильвестров день

15 января - приметы и обряды на Сильвестров день

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15 января - приметы и обряды на Сильвестров день
08:40 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:Сегодня по церковному календарю почитается святой Сильвестр Римский, которого в народе называли Сильвестром Курятником.

В церковном календаре 15 января — день святого Сильвестра. В народе он известен как покровитель домашней птицы. Поэтому 15 января назвали «Куриный праздник».

Сильвестр I — епископ Рима с 314 по 335 годы. Христианский святой, почитаемый в лике святителей. Относится к одним из первых проповедников святых, а не мучеников.

О его жизни и деяниях известно очень мало. Родился в Риме в христианской семье. При Диоклетиане в 284 году Сильвестр принял сан священника, а во время гонений на христиан подвергся репрессиям за погребение убитых.

Первое, что люди делали в этот недобрый праздник, так это отправлялись в церковь и молились святому Сильвестру. Они просили у него защиты от нечистой силы, белы и несчастных случаев.

Также сегодня стараются по темноте уже не выходить из дома без острой нужды, так как в темное время суток происходит много несчастных случаев. С человеком может произойти беда.

С 15 января была связана народная легенда: в этот день семилетний черный петух откладывал яйцо, из которого летом родится василиск. Еще существовало поверье, что если в Сильвестров день в курятнике повесить круглый камень с отверстием посередине, то домашние птицы не будут болеть.

Особый обычай этого дня — уборка с мытьем окон. Но окна моют не обычной водой, а освященной в церкви. Приметы на 15 января говорят, что такое действие поможет защитить свой дом и домочадцев от бед.

А чтобы защитить детей от болезней, им сегодня дают леденец-петушок, который делает из жженого сахара. Считается, что после такого угощения ребенок весь год болеть не будет.

Народные приметы:

  • Дрова с треском горят – к сильному морозу.

  • Сорока летает недалеко от жилья и под стреху прячется – к вьюге.

  • Облака, появившиеся вечером на небе, – к перемене погоды.

  • Петухи рано запели – к оттепели.

  • Куры рано спать укладываются – к стуже.

  • Домашняя птица в снеге копошится – к потеплению.

  • В этот день старались не есть мясные блюда, особенно приготовленные из мяса птицы. Делали это для того, чтобы счастье из дому не упорхнуло.

  • Буря 15 января предвещает сильные морозы.

  • Яркий месяц с острыми рогами в Куриный праздник — к ветреной погоде 16-го.

  • Облака на небе появились вечером — значит, погода изменится.

Знаменательные события в истории: 15 января 2020 года

В Сельвестров день заговаривали страдающих разными недугами, которые олицетворялись в образах 12 лихорадок – дочерей царя Ирода, предназначенных мучить род человеческий. Над больным читали специальный заговор.

Серафиму Саровскому молились об избавлении от болезней ног. В церкви заказывали молебен и читали специальную молитву.

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Праздник, Традиции, Приметы, Обряды, 15 января, Сильвестров день, Куриный праздник, Серафим.
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