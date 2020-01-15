15 января - приметы и обряды на Сильвестров день

Новости Украины:Сегодня по церковному календарю почитается святой Сильвестр Римский, которого в народе называли Сильвестром Курятником.

В церковном календаре 15 января — день святого Сильвестра. В народе он известен как покровитель домашней птицы. Поэтому 15 января назвали «Куриный праздник».

Сильвестр I — епископ Рима с 314 по 335 годы. Христианский святой, почитаемый в лике святителей. Относится к одним из первых проповедников святых, а не мучеников.

О его жизни и деяниях известно очень мало. Родился в Риме в христианской семье. При Диоклетиане в 284 году Сильвестр принял сан священника, а во время гонений на христиан подвергся репрессиям за погребение убитых.

Первое, что люди делали в этот недобрый праздник, так это отправлялись в церковь и молились святому Сильвестру. Они просили у него защиты от нечистой силы, белы и несчастных случаев.

Также сегодня стараются по темноте уже не выходить из дома без острой нужды, так как в темное время суток происходит много несчастных случаев. С человеком может произойти беда.

С 15 января была связана народная легенда: в этот день семилетний черный петух откладывал яйцо, из которого летом родится василиск. Еще существовало поверье, что если в Сильвестров день в курятнике повесить круглый камень с отверстием посередине, то домашние птицы не будут болеть.

Особый обычай этого дня — уборка с мытьем окон. Но окна моют не обычной водой, а освященной в церкви. Приметы на 15 января говорят, что такое действие поможет защитить свой дом и домочадцев от бед.

А чтобы защитить детей от болезней, им сегодня дают леденец-петушок, который делает из жженого сахара. Считается, что после такого угощения ребенок весь год болеть не будет.

Народные приметы:

Дрова с треском горят – к сильному морозу.

Сорока летает недалеко от жилья и под стреху прячется – к вьюге.

Облака, появившиеся вечером на небе, – к перемене погоды.

Петухи рано запели – к оттепели.

Куры рано спать укладываются – к стуже.

Домашняя птица в снеге копошится – к потеплению.

В этот день старались не есть мясные блюда, особенно приготовленные из мяса птицы. Делали это для того, чтобы счастье из дому не упорхнуло.

Буря 15 января предвещает сильные морозы.

Яркий месяц с острыми рогами в Куриный праздник — к ветреной погоде 16-го.

Облака на небе появились вечером — значит, погода изменится.

В Сельвестров день заговаривали страдающих разными недугами, которые олицетворялись в образах 12 лихорадок – дочерей царя Ирода, предназначенных мучить род человеческий. Над больным читали специальный заговор.

Серафиму Саровскому молились об избавлении от болезней ног. В церкви заказывали молебен и читали специальную молитву.