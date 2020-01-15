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Правительство установило количество населения Украины

Правительство установило количество населения Украины
15:10 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Правительство установило количество населения Украины, данные электронной переписи обнародуют на следующей неделе.

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет заявляет, что правительство намерено обнародовать данные электронной переписи населения на следующей неделе.

"Мы установили фактически количество населения в Украине. Мы использовали несколько методик, все они дали приблизительно одинаковый результат. На следующей неделе, надеюсь, мы сможем поделиться этими данными", - сказал Дубилет на брифинге по результатам заседания правительства в четверг в Киеве.

Он отметил, что по оценке погрешность применяемых методов ниже, чем у традиционной переписи. По словам министра, в правительстве пока идут дискуссии, нужно ли в 2020 году проводить традиционную перепись населения.

"Мое личное мнение, что традиционную перепись проводить не нужно", - подчеркнул он.

Как сообщалось, Кабинет министров решил провести так называемую электронную перепись населения с помощью данных мобильных операторов и социологических исследований. Это позволит сэкономить 2-3 миллиарда гривен.

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"Мы решили провести т.н. электронную перепись", – сообщил Дубилет.

Она будет проведена по следующему алгоритму:

  • будет собрана анонимная информация у мобильных операторов о количестве пользователей и их расположении;
  • будут собраны данные из реестров детей (ЗАГСы) и пенсионеров (Пенсионный Фонд).

Как сообщалось, в Украине начался второй этап пробной переписи населения, который проводят в двух районах Киевской области.

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Все по теме:

Правительство, Украинцы, Кабмин, Население Украины, Численность населения, Дмитрий Дубилет.
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