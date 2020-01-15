Крещенский сочельник 2020: история, приметы и обряды

Новости Украины:Праздник Крещения Господня в Украине традиционно отмечается 19 января.

У христиан Крещение Господне – один из главных и важных праздников. И даже те люди, которые не так часто посещают церковь, набирают святую воду. Считается, что и обыкновенная вода в канун праздника обладает особой силой. Вечер-приготовление перед этим большим православным торжеством и есть Крещенским Сочельником.

Перед Богоявлением Господня Крещения небо перед утренней службой в Богоявленскую ночь открывается. Верующие молятся и постятся в этот день. Желательно трижды окунуться в проруби с головой. Ведь вода приобретает целебные свойства. И является лучшим целителем от всех недугов.

Очень хорошо, если в православное торжество человек искренне помолиться открытому небу. Во время купания в проруби перед каждым окунанием нужно произнести: "Во имя Отца, Сына и Святого Духа" и перекреститься. Таким образом человек очищается, смывает с себя все грехи, тяжбы и тягости. Кроме этого, оздоравливает свой организм.

Молитва в этот день имеет необычайную силу. Если искренне молиться и верить в Бога всей душой и сердцем, то все добрые помыслы и пожелания должны сбыться. Ведь когда наступает этот церковный праздник, люди очищают свои души и тела от грехов.

Называют Крещение Святым Богоявлением в честь трех царей. Ведь именно 19 января Иоанн Креститель совершил обряд крещения 30-летнего Иисуса Христа. В этот день Сын Божий пришел к нему с просьбой окрестить его в водах Иордана.

Иоанн был сильно удивлен таким пожеланием Сына Господня, ведь тот абсолютно безгрешен в своих деяниях. Но, несмотря на то, что Иисус Христос не нуждался в покаянии, обряд крещения в водах имел место.

Согласно Евангелия, именно в этот день перед всем миром первый раз предстала Пресвятая Троица: Бог Отец, Бог Сын и Святой Дух. Тем временем, пока Сына Божьего крестили в водах реки Иордана, Бог-Отец возвещал о своем Сыне с небес, освятив и очистив все водные просторы. Известно, что во время таинства крещения появился белый голубь. Так в его облике пред Сыном Божьим показался Святой Дух.

С тех пор люди празднуют Крещение. Считается, что в этот день Спаситель предоставляет возможность грешникам покаяться и обрести Божью благодать благодаря таинства окунания в священной воде. Таким образом Господь прощает православному народу грехи. И наставляет людей на путь истинный.

Неподготовленных детей в проруби не стоит окунать. Ведь это может привести к заболеванию. Тех, у кого ослаблен иммунитет, и кто часто болеет, тем более не нужно окунать. В мороз можно купать того ребенка, который закалялся и абсолютно здоров.

Не забывайте для возрождения к новой безгрешной жизни читать молитвы. Кроме этого, перед Крещением нужно строго поститься. Как это правильно делать и что можно употреблять в Крещенский Сочельник, мы сейчас вам более подробно расскажем.

Гадания, обычаи, приметы, заговоры

Для святочных гаданий Крещенский Сочельник – последний благоприятный день, чтобы гадать. И в Рождество, и на Крещение церковь официально не одобряет гадания. Однако людям все равно процесс гадания доставляет несомненное удовольствие. Особенно незамужним девушкам.

Своего суженого они могут узнать с помощью яблок. Нужно взять их столько, сколько кавалеров имеется. На каждом выцарапать ножом первую букву имени парня. Сложить фрукты в миску и выключить свет. В темноте откусить от каждого яблока по кусочку. Выбрать тот, вкус которого понравился больше всего. С этим человеком и будет жизнь лучше всех.

Суженый может также снится. Для того, чтобы это произошло, необходимо погадать на вещий сон. Ложась спать в Крещенский Сочельник, сказать: "Святой Самсон, покажи праздничный сон: укажи, кто мой суженый-ряженый". После этого разговаривать ни с кем уже нельзя. Нужно лечь спать, а ночью должен приснится будущий муж.

Чтобы узнать, какие ваши желания исполнятся в этом году, необходимо взять 12 полосок бумаги, на каждой из которых будет написано ваше желание. Их нужно будет положить в ночь с 18-го на 19-тое января под подушку. Утром три из них достать. Эти желания должны исполниться.

Но самое главное на Крещение – все-таки очищение души и тела. Купайтесь в проруби или обливайтесь святой водой. Православные верят, что в Крещенский Сочельник и на Крещение даже снег целительный. Натопленная вода из него должна исцелить от недугов.

Избавьтесь от неблагочестивых помыслов! Не забывайте, что в этот благоприятный день небо открывается вам! Помолитесь, попросите прощения у Бога, родных и близких. Покайтесь и обретете Божью благодать!