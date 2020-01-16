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В Минздраве рассказали, что входит в направления Программы медицинских гарантий

В Минздраве рассказали, что входит в направления Программы медицинских гарантий
06:24 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:В Минздраве отметили, что для того чтобы пройти исследование, нужно иметь направление от семейного врача или другого лечащего врача.

С 1 апреля 2020 года Программа медицинских гарантий заработает в полном объеме, в которых определены пять приоритетных услуг, которые Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) оплатит по повышенному тарифу. Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения.

"Состояния и заболевания, смертность от которых больше всего влияет на продолжительность и качество жизни людей в Украине, выделяются как приоритетные. То есть оказание медицинской помощи при этих состояниях требует повышения качества предоставления и снижение уровня заболеваемости и смертности украинцев от этих видов заболеваний. Приоритетными стали: лечение острого инфаркта миокарда, лечение острого мозгового инсульта, помощь при родах; неонатальная помощь; эндоскопические обследования, направленные на раннюю диагностику онкологических заболеваний", - говорится в сообщении.

В Минздраве отметили, что больница или поликлиника, которая хочет предоставлять приоритетные услуги, и заключить договор с Национальной службой здоровья Украины, должна соответствовать перечню требованийдля таких услуг. Среди них - наличие необходимого оборудования, лекарств и врачей, которые смогут предоставить пациенту качественную и квалифицированную помощь.

Так, в медицинскую помощь при лечении инсульта и инфаркта входит:

- диагностика (компьютерная томография, МРТ, ангиография, экстренные лабораторные исследования);

- проведение тромболитической терапии (инсульт), стентирование (инфаркт);

- круглосуточный мониторинг состояния пациента в реанимации;

- реабилитационная помощь в остром периоде.

Гарантированный пакет медуслуг во время родов с 1 апреля будет включать:

- физиологические роды;

- ургентное и плановое кесарево сечение;

- мониторинг состояния роженицы и ребенка;

- обезболивание во время родов;

- лабораторные и инструментальные обследования;

- интенсивную терапию в случае возникновения осложнений у роженицы;

- реанимацию и стабилизацию состояния новорожденных;

- вакцинацию в соответствии с Национальным календарем прививок;

- метаболический скрининг у новорожденных;

- консультацию по вопросам грудного вскармливания и послеродовой контрацепции.

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Отмечается, что помощь недоношенным и/или преждевременно рожденным в неонатальном периоде будет включать интенсивную терапию, респираторную (дыхательную) поддержку, круглосуточное парентеральное питание, круглосуточное бактериологическое, рентгенологическое, ультразвуковое обследования, аудиологический и офтальмологический скрининг недоношенных детей с гестационным возрастом до 32 недель и весом при рождении менее 1500 г, а также вакцинацию в соответствии с Национальным календарем прививоки метаболический скрининг у в новорожденных.

Гарантированный пакет бесплатных обследований для ранней диагностики рака включает маммографию, гистероскопию, эзофагогастродуоденоскопию, колоноскопию, цистоскопию, бронхоскопию. 

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Минздрав, Министерство здравоохранения, Программа медицинских гарантий.
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