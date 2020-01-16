16 января - приметы и обряды в День Гордея и Малахии

Новости Украины:Сегодня Православная церковь чтит память пророка Малахии и святого мученика Гордия..

В этот день отмечались "гордеи", вспоминали поговорки о гордости, издавна считавшейся пороком. "Гордым быть — глупым слыть", "Сатана гордился — с неба свалился! А мы гордимся — куда годимся?" — говорили в народе. Кроме того, в этот день вспоминали пророка Малахию. Считалось, что в Малахов день можно отчитать "каженника" — так называли припадочного, "порченого" человека с "дурной" кровью. В домашних условиях это сделать было невозможно, и за помощью обращались к знахарям и сведущим людям.

Больного семь утренних зорь подряд сажали на верею — это природное возвышение, нечто вроде вала, который можно встретить на пойме или на лугах около реки, так чтобы его обдувал ветер. Знахарь надевал белую рубашку задом наперед, читал специальные заговорные слова и поил больного росой, которую собирали летом и бережно хранили.

Но даже для опытного знахаря лечение такого больного было делом чрезвычайно опасным. Ведь изгнанная из тела больного нечистая сила тут же старалась найти себе другого хозяина. И вселиться бесы могли не только в человека, но и в животное (чаще всего корову). Поэтому крестьяне старались держаться подальше от места лечения и всячески оберегали в этот день скотину.

Считалось, что в этот день голодные ведьмы, возвращаясь с гулянья, задаивают коров — выдаивают у них не только молоко, но и кровь. Для того чтобы это предотвратить, над воротами привязывали сальную свечу. Чтобы с коровой не случилось беды, обращались к домовому. Оставляли для него в хлеву специально испеченный пирог и просили его: "Дедушка домовой, пои мою скотинушку, пои да корми, гладко води. Бежи, молочко, по жилочкам да в вымечко, из вымечка да в титечки, из титечек да в подойничек, да по крыночкам на толсту сметаночку". Корову в этот день тоже не оставляли без внимания: ее непременно кормили молочной овсяной кашей, хлев чистили, проверяли, не дует ли, затыкали щели соломой. Давали корове и кусок каравая.

Народные приметы:

В печи в буран огонь потухает – к покойнику.

Когда собака не доедает за больным, этот больной скоро умрет.

Петух ночью поет – к пожару.

Мышь на стол влезет – к пирушке, а одежду погрызет – к болезни.

Если в Гордеев день рано светает, то вскоре пойдет снег.

Если ночью 16 января ярко светит месяц, следующие дни будут холодными.

Ночью ярко светят звезды — значит, погода будет ясной.

Если 16 января без перерыва идет снег, то ночь будет морозной.

В Гордеев день деревья покрыты инеем — значит, ближайшие дни будут ясными.