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Четверг, 16.01.2020
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"Мягкий" прогноз погоды: в Украине будет тепло и туманно

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"Мягкий" прогноз погоды: в Украине будет тепло и туманно
08:12 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины:В Украине в четверг утром в большинстве областей местами ожидается туман, изморозь, днем ​​1-6° тепла.

В ближайшие дни, по данным Укргидрометцентра, погоду в Украине будет определять поле повышенного атмосферного давления: температура почти не изменится, осадков не ожидается, но в ночные и утренние часы в большинстве областей будут образовываться туманы.

Так, в четверг, 16 января, в Украине будет без осадков. Ночью и утром в большинстве областей местами туман, изморозь. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью от 1° тепла до 4° мороза, в Карпатах и Прикарпатье местами 6-11° мороза; днем 1-6° тепла, в Одесской области и в Крыму до 9° тепла.

В Киеве - без осадков. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-2° мороза, днем 1-3° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 16 января самая высокая температура днем была 7,1 в 1989г., самая низкая ночью -24,3 в 1943г.

Прогноз погоды на 16 января, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на четверг, 16 января, в городах Украины:

  • Ужгород – +5...+7
  • Львов – +6...+8
  • Ивано-Франковск – +6...+8
  • Тернополь – +5...+7
  • Черновцы – +3...+5
  • Хмельницкий – +3...+5
  • Луцк – +4...+6
  • Ровно – +4...+6
  • Житомир – +3...+5
  • Винница – +2...+4
  • Одесса – +4...+6
  • Николаев – +3...+5
  • Херсон – +3...+5
  • Симферополь – +5...+7
  • Кропивницкий – +2...+4
  • Черкассы – +3...+5
  • Чернигов – +3...+5
  • Сумы – + 3... + 5
  • Полтава – +2...+4
  • Днепр – +2...+4
  • Запорожье – +3...+5
  • Донецк – +2...+4
  • Луганск – +2...+4
  • Харьков – +2...+4
  • Киев – +1...+3

На 17 января синоптики также прогнозируют в Украине отсутствие осадков. Ночью и утром местами туман, изморозь. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью 0-5°, на Прикарпатье местами 6-11° мороза; днём 0-5° тепла, на западе страны до 9°.

В Киеве - без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 0-2° мороза, днем 2-4° тепла.

Прогноз погоды на 17 января, фото: meteo.gov.ua

В Украине 18 января осадки не прогнозируются. Ночью и утром местами туман, изморозь. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 0-5°, на Прикарпатье местами 6-11° мороза; днем 0-5° тепла, на западе страны до 9°.

В столичном регионе без осадков. Ночью и утром местами туман, изморозь. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем 0-5° тепла.

Прогноз погоды на 18 января, фото: meteo.gov.ua

Согласно прогнозу, 19-20 января в Украине осадков не ожидается, лишь в Крыму местами небольшой мокрый снег и дождь. Температура ночью 0-6° мороза, 19 января в Карпатах местами 7-13° мороза; днем от 2° мороза до 4° тепла, на Закарпатье до 7° тепла.

На Киевщине также без осадков. Температура ночью 1-6° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла.

Прогноз погоды на 19 января, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 20 января, фото: meteo.gov.ua

Напомним, синоптики обещают в 2020 году холодную и снежную зиму, позднюю весну, прохладное и дождливое лето и осень с морозной погодой.

Наступивший 2020 год будет во многом похож на ушедший 2019-й. То есть с мягкой зимой, затяжной весной, жарким летом и недостатком осадков. Но ожидается больше ураганов и наводнений. Причина тому – изменения в глобальной циркуляции воздуха.

Декабрь в Киеве побил зимний рекорд

Народный синоптик Леонид Горбань заявляет, что зима будет холодной и с частыми снегопадами, весна – поздней, но май "летним", лето – нежарким и дождливым, кроме августа, который "отработает" за остальные два месяца, а осень – ранней и с одним бабьим летом в начале октября.

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